भारत का वो लकी चार्म जो कभी नहीं हारा फाइनल, नाम सुनते ही तस्बीह जपने लगे पाक के खिलाड़ी
Asia Cup 2025: एशिया कप में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकबाला खेला जाएगा.

By: Divyanshi Singh | Published: September 28, 2025 3:52:16 PM IST

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच आज (28 सितंबर) को एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का फाइनल मुकबाला खेला जाएगा.फाइनल में उसका सामना पाकिस्तान से होगा. इससे पहले एशिया कप 2025 में ये दोनों टीमे दो बार आमने-सामने आ चुकी हैं दोनों बार भारतीय टीम की जीत हुई है. वहीं किसी टूर्नामेंट के फाइनल के आकड़े कि बात करें तो इसमे पाकिस्तान का पलड़ा भारी है.

एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले खेले गए 12 टूर्नामेंटों में पाकिस्तान ने आठ बार फाइनल जीता है, जबकि भारत केवल चार बार ही जीत पाया है. लेकिन टीम इंडिया के पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो अगर टीम में हो तो भारत कभी कोई मैच नहीं हारता.पिछले छह सालों से यही स्थिति है जिसमें टी20 विश्व कप फाइनल भी शामिल है. अब, यह खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए आफत साबित हो सकता है.

टीम इंडिया का लकी चार्म

टीम इंडिया के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, लेकिन वे 11 दिसंबर 2019 से टीम इंडिया के लकी खिलाड़ी बने. तब से अब तक टीम इंडिया ने 35 टी20 मैच खेले हैं. इनमें से 33 में उन्हें जीत मिली है, जबकि दो मैच ड्रॉ रहे हैं.

इन मैचों का हिस्सा रह चुके हैं शिवम दुबे

शिवम दुबे इन सभी मैचों में टीम का हिस्सा थे. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2024 टी20 विश्व कप फाइनल में भी खेला था. भारत ने यह मैच 7 रनों से जीत लिया. अब एशिया कप के फ़ाइनल में टीम इंडिया उम्मीद करेगी कि इस मैच में भी उसकी किस्मत साथ दे.

कुलदीप यादव खेल चुके हैं दो फाइनल

टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav)दो एशिया कप फ़ाइनल खेल चुके हैं और टीम इंडिया ने दोनों फ़ाइनल जीते हैं. 2018 में, टीम इंडिया एशिया कप (Asia Cup) के फ़ाइनल में पहुंची थी. बांग्लादेश के खिलाफ़ ख़िताबी मुक़ाबले में टीम इंडिया ने तीन विकेट से जीत हासिल की थी.

कुलदीप यादव ने उस मैच में तीन विकेट लिए थे. बाद में, टीम इंडिया ने 2023 में श्रीलंका को हराकर एशिया कप जीता. उस फाइनल में कुलदीप यादव भी खेले थे. हालांकि, 2018 और 2023 के एशिया कप वनडे प्रारूप में खेले गए थे.

