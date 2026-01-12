रिजवान की BBL में हुई शर्मनाक बेइज्जती, स्लो स्ट्राइक रेट के कारण कप्तान ने जबरन किया रिटायर्ड आउट; Video देख पूरा पाकिस्तान कर रहा थू-थू

Mohammad Rizwan Strike Rate in BBL 2025-26: इन दिनों ऑस्ट्रेलिया मेें बिग बैश लीग जारी है. सोमवार को हुए एक मैच के दौरान पाकिस्तान के विकेट कीपर और बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान से भारी बेइज्जती हो गई है. रिजवान को उनकी धीमी बल्लेबाजी की वजह से जबरन रिटायर्ड आउट करवा दिया गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोहम्मद रिजवान बिग बैश लीग 2025-26 में मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से खेल रहे हैं.

सोमवार को सिडनी थंडर के खिलाफ मुकाबले में रिजवान को बल्लेबाजी के लिए चौथे स्थान पर भेजा गया था. रिजवान क्रीज पर गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए दिखे.

रिजवान को कप्तान ने जबरन किया रिटायर्ड आउट (Rizwan was forced to retire out by the captain)

मोहम्मद रिजवान ने 23 गेंद पर 26 रनों की पारी में 2 चौके और 1 छक्का जरूर लगाया था, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट महज 113.04 का था, जो टीम की उम्मीदों के मुताबिक नहीं था. इस वजह से कप्तान ने उनसे रिटायर्ड आउट होने का इशारा किया. कप्तान से इशारा मिलने के बाद न चाहते हुए भी रिजवान सर झुकाए पेवेलियन की ओर लौट आए. मेलबर्न रेनेगेड्स 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर महज 170 रन बना सकी.

Muhammad Rizwan has been retired out by the Melbourne Renegades 👀 #BBL15 pic.twitter.com/AuTGoTIHqb — KFC Big Bash League (@BBL) January 12, 2026







लंबे समय से स्ट्राइक रेट को लेकर संघर्ष कर रहे रिजवान (Rizwan has been struggling with his strike rate for a long time)

मोहम्मद रिजवान का नाम पाकिस्तान के मौजूदा दौर के बड़े क्रिकेटरों में शुमार होता है. टी20 फॉर्मेट में वह लंबे समय से स्ट्राइक रेट को लेकर संघर्ष करते रहे हैं. रिजवान आधुनिक समय में टी20 में जिस गति के साथ बल्लेबाजी हो रही है, उसे कर पाने में समर्थ नहीं रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान टी20 टीम से बाहर हैं. टी20 विश्व कप 2026 की टीम में भी उन्हें मौका मिलने की संभावना बहुत कम है. बिग बैश लीग 2025-26 की शुरुआत से पहले पाकिस्तानी मीडिया ने लीग को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था. इसकी वजह सीजन में बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, और शादाब खान जैसे क्रिकेटरों का लीग का हिस्सा होना था, लेकिन ये सभी क्रिकेटर पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं.

शाहीन अफरीदी इंजरी की वजह से लौटे पाकिस्तान (Shaheen Afridi returned to Pakistan due to injury)

शाहीन अफरीदी इंजरी की वजह से पाकिस्तान लौट चुके हैं, तो साधारण प्रदर्शन के बाद शादाब खान श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन चुके हैं. हारिस रऊफ लगातार महंगे साबित हो रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाबर आजम और रिजवान पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन धीमे स्ट्राइक रेट की वजह से दोनों आलोचना का शिकार होते रहे हैं.

बीबीएल में बाबर-रिजवान का धीमा स्ट्राइक रेट जारी (Babar and Rizwan’s slow strike rate continues in the BBL 2025-26)

बीबीएल में भी अपने धीमे स्ट्राइक रेट के कारण बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आलोचना के केंद्र में हैं. बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स के लिए खेल रहे हैं. उन्हें पारी की शुरुआत का मौका भी मिल रहा है, लेकिन सीजन के 8 मैचों की 8 पारियों में 25.66 की निराशाजनक औसत और 104.05 की साधारण स्ट्राइक रेट के साथ वे महज 154 रन बना सके हैं.

बाबर सीजन के शीर्ष बल्लेबाजों की रैंकिंग में 24वें स्थान पर हैं. रिजवान का औसत और स्ट्राइक रेट बाबर आजम से भी खराब है. रिजवान ने 8 मैचों की 8 पारियों में 20.87 की औसत और 101.82 की स्ट्राइक रेट से 167 रन बनाए हैं. दोनों बल्लेबाजों के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए शायद ही इनकी टीमें अगले सीजन में इन्हें रिटेन करें.