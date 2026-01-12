शमी, अक्षर और अर्शदीप के लिए खड़े हुए पूर्व क्रिकेटर, टीम में नहीं लेने पर गंभीर-गिल को जमकर सुनाई खरी खोटी

IND vs NZ ODI Series: कल यानी रविवार (11 जनवरी, 2026) को भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे खेला गया. जिसमें अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिया गया. जिसके बाद प्रियांक पांचाल और आर अश्विन ने सवाल खड़े किए थे. पूर्व क्रिकेटर प्रियांक पांचाल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच के लिए वनडे टीम से अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल को लगातार बाहर रखने पर सवाल उठाया.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे रविवार, 11 जनवरी, 2026 को वडोदरा के बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शुरू हुआ. पिछले साल के आखिर में दक्षिण अफ्रीका में भारत की 2-1 से जीत के बाद इस सीरीज के पहले मैच में टीम चयन को लेकर पहले ही बहस शुरू हो गई है.

सिराज, अय्यर और गिल की हुई वापसी (Siraj, Iyer and Gill have returned)

पांचाल ने मैच के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि भारत की टीम में मोहम्मद सिराज, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की वापसी हुई, जबकि हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर को भी चुना गया. इसका मतलब था कि अर्शदीप सिंह के लिए कोई जगह नहीं थी. पांचाल ने सीधे तौर पर वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा को ज्यादा अनुभवी नामों पर तरजीह देने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया. मुझे गलत मत समझिए. मुझे वाशिंगटन और हर्षित खिलाड़ी के तौर पर पसंद हैं. यहां तक ​​कि प्रसिद्ध भी. उनमें बहुत टैलेंट है. लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि अक्षर, शमी भाई, अर्शदीप जैसे खिलाड़ी उनकी जगह टीम में क्यों नहीं हैं. एक हद के बाद यह गलत है.

Don’t get me wrong. I like Washi and Harshit as players. Even Prasidh for that matter. Loads of talent. But I don’t see how the likes of Axar, Shami bhai, Arshdeep miss the cut for them. It’s unjustifiable after a point. #INDvNZ — Priyank Panchal (@PKpanchal09) January 11, 2026







घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे शमी (Shami is performing brilliantly in domestic cricket)

मोहम्मद शमी ने 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल के टॉप विकेट लेने वाले खिलाड़ी के तौर पर नए साल में एंट्री की, उन्होंने सात मैचों में 15 विकेट लिए. इसके अलावा, अक्षर पटेल ने आंध्र के खिलाफ अपना पहला लिस्ट ए शतक बनाकर अपनी काबिलियत साबित की. हालांकि, ये दोनों ही इस सीरीज के लिए टीम का हिस्सा नहीं हैं. आर अश्विन ने भी अर्शदीप को टीम से बाहर किए जाने पर अपनी नाराज़गी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा. जिसमें उन्होंने कहा कि अर्शदीप ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों में 5.5 की इकॉनमी रेट से पांच विकेट लिए थे.







ऋषभ और सुंदर हुए चोटिल (Rishabh and Sundar sustained injuries)

भारत की सिलेक्शन की चुनौतियों को और बढ़ाते हुए विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत नेट सेशन के दौरान चोट लगने के कारण सीरीज से बाहर हो गए. उनकी जगह, अच्छे फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरेल को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर नामित किया. इसके अलावा, पहले मैच के दौरान वाशिंगटन सुंदर भी चोटिल हो गए. जिसकी वजह से मैच के बाद बीसीसीआई ने घोषणा की कि वाशिंगटन सुंदर बाकी बचे दो वनडे मैचों से बाहर हो गए हैं और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया गया है.