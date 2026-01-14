न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए संकटमोचक बने केएल राहुल, जड़ दिया शानदार शतक; अजहरुद्दीन को छोड़ा पीछे

KL Rahul ODI Century: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. वडोदरा में खेले गए पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया. उसके बाद आज राजकोट में खेले जा रहे दूसरे वनडे में कोहली, अय्यर और रोहित के सस्ते में आउट होने के बाद केएल राहुल ने मोर्चा संभाला और शानदार शतक लगाया. जिसकी मदद से भारत का स्कोर 284 तक पहुंचा.

राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खचाखच भरे स्टेडियम में दर्शकों को उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली शानदार प्रदर्शन करेंगे.लेकिन दोनों बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए.

केएल राहुल ने मारा शानदार शतक (KL Rahul scored a magnificent century)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी दूसरे वनडे में केएल राहुल ने वनडे में अपना आठवां शतक तब लगाया जब शुभमन गिल को छोड़कर लगभग कोई भी भारतीय बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया था. इस प्रक्रिया में राहुल ने पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के 50 ओवर के फॉर्मेट में बनाए गए शतकों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया.







अजहरुद्दीन को छोड़ा पीछे (He left Azharuddin behind)

अजहरुद्दीन अपने 334 मैचों के वनडे करियर में सिर्फ सात शतक ही लगा पाए थे. हालांकि, राहुल ने यह कारनामा अपने करियर के सिर्फ 93वें वनडे में कर दिया. राहुल अक्सर टीम के लिए मुश्किल समय में खड़े उतरते हैं. वह इस मैदान पर वनडे में शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए, उन्होंने शिखर धवन को पीछे छोड़ा जो पहले 90 रन पर आउट हो गए थे.

भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 285 रनों का लक्ष्य (India set New Zealand a target of 285 runs)

राहुल की शानदार पारी की बदौलत भारत ने अपने 50 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 284 रन बनाए, जिसमें वह सिर्फ 92 गेंदों पर 112 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने पारी के 22वें ओवर में बल्लेबाजी करने आने के बाद अपनी पारी के दौरान 11 चौके और एक छक्का लगाया. बीच के ओवरों में पिच थोड़ी टर्न ले रही थी, इसलिए केएल राहुल के लिए बीच में बल्लेबाजी करना आसान नहीं था. विराट कोहली भी बल्लेबाजी करने के तुरंत बाद 23 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि, राहुल ने हार नहीं मानी और अपनी पारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया.

उन्होंने पारी को फिर से बनाने के लिए रवींद्र जडेजा के साथ पांचवें विकेट के लिए 73 रन जोड़े और फिर डेथ ओवरों में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोला.

टीम इंडिया के लिए संकटमोचक बने राहुल (Rahul became the savior for Team India)

टीम इंडिया के संकटमोचक केएल राहुल ने यह सुनिश्चित किया कि भारत बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर बनाए, जो एक समय पर कीवी गेंदबाजों की गेंदबाजी को देखते हुए बहुत मुश्किल लग रहा था. सीरीज जीतने के लिए भारत को अब 285 रनों के लक्ष्य का बचाव करने के लिए अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. इस वेन्यू पर पहली पारी का औसत स्कोर 322 है, इसलिए अभी न्यूज़ीलैंड ज़्यादा खुश होगी, लेकिन उन्हें भी चेज में केएल राहुल जैसी पारी खेलने वाले किसी खिलाड़ी की जरूरत होगी.