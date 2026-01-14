ICC Rankings: क्रिकेट जगत में कोहली का जलवा, 1403 दिन बाद ODI रैंकिंग में फिर बने नंबर 1 बल्लेबाज

ICC ODI Rankings: 2026 की पहली ICC रैंकिंग जारी हो गई है. पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली साल की शुरुआत में नंबर वन बल्लेबाज बन गए है. वहीं पहले टॉप पर रहे रोहित शर्मा रैंकिंग में नीचे खिसक गए है. भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के बीच जारी हुई इस रैंकिंग में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले है. सीरीज अभी जारी है, इसलिए आने वाले हफ्तों में और बदलाव होने की उम्मीद है.

ICC वनडे रैंकिंग में विराट कोहली टॉप रैंक वाले बल्लेबाज

विराट कोहली ICC वनडे रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज बन गए है. साल के पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी 93 रनों की विस्फोटक पारी का उन्हें सीधा फायदा मिला है. कोहली की रेटिंग अब बढ़कर 785 हो गई है. उन्होंने लंबे समय बाद टॉप स्थान हासिल किया है. वह एक स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान से पहले स्थान पर आ गए है. वही न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल भी एक स्थान ऊपर चढ़कर 784 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर आ गए है. इसका मतलब है कि टॉप दो बल्लेबाजों के बीच सिर्फ एक पॉइंट का अंतर है.

रोहित शर्मा टॉप से तीसरे पर खिसके

जो रोहित शर्मा पहले टॉप पर थे, अब वह रैंकिंग में नीचे खिसक गए है. रोहित दो स्थान नीचे खिसककर तीसरे स्थान पर आ गए है. रोहित शर्मा ने साल का अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने 29 गेंदों पर 26 रन बनाए थे, जो काफी नहीं थे. रोहित शर्मा की रेटिंग अब 775 है. जो टॉप दो बल्लेबाजों से काफी कम है. अगर रोहित को टॉप स्थान वापस पाना है, तो उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी. अगली रैंकिंग भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज खत्म होने के बाद जारी होगी. रैंकिंग और रेटिंग बाकी दो मैचों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर आधारित होंगी.

कोहली ने लंबे समय बाद टॉप स्थान वापस पाया

विराट कोहली की बात करें तो वह 1403 दिनों के गैप के बाद फिर से ICC वनडे रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज बन गए है. इससे पता चलता है कि कोहली ने कितने लंबे समय बाद उस स्टाइल में बल्लेबाजी की है जिसके लिए वह जाने और पहचाने जाते है. पिछले पांच मैचों में विराट कोहली एक बार भी 50 से कम के स्कोर पर आउट नहीं हुए है. इसका उन्हें सीधा फायदा मिला है.