क्रिकेट > U-19 World Cup: अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में यूएसए से भिड़ेगी भारतीय टीम, कितने बजे होगा शुरू और कहां देख सकते हैं Live?

Under-19 World Cup: अंडर-19 विश्व कप का पहला मैच कल (गुरुवार) भारत और यूएसए के बीच खेला जाएगा. यह मैच जिम्बाब्वे के बुलावायो स्थित क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में होगा. सभी मुकाबले स्थानीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होंगे.

By: Hasnain Alam | Published: January 14, 2026 6:22:08 PM IST

Under-19 World Cup: अंडर-19 विश्व कप की कल (15 जनवरी) से शुरुआत होने जा रही है. विश्व कप 6 फरवरी तक संयुक्त रूप से जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा. जिम्बाब्वे में 25 और नामीबिया में 16 मैच होंगे. वर्ल्ड कप का पहला मैच भारत और यूएसए के बीच है. मैच जिम्बाब्वे के बुलावायो स्थित क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में होगा.

विश्व कप में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है. भारतीय टीम यूएसए, बांग्लादेश, और न्यूजीलैंड के साथ ग्रुप ए में है. ग्रुप बी में पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, जिंबाब्वे और इंग्लैंड हैं. ग्रुप सी में ऑस्ट्रेलिया, जापान, आयरलैंड और श्रीलंका हैं. ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज हैं.

17 जनवरी को बांग्लादेश से भिड़ेगी भारतीय टीम

भारतीय का दूसरा मुकाबला 17 जनवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा. ये मैच भी बुलावायो में ही खेला जाएगा. भारत का लीग स्टेज का तीसरा मुकाबला भी 24 जनवरी को बुलावायो में ही खेला जाएगा. ग्रुप की शीर्ष दो टीम अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई करेगी.

भारतीय समयानुसार कितने बजे शुरू होगा मैच?

बता दें कि ग्रुप स्टेज में कुल 24 मैच खेले जाएंगे. सभी मुकाबले स्थानीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे और भारतीय समयानुसार दोपहर एक बजे से शुरू होंगे.

कहां देख सकते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच?

वहीं अंडर-19 वर्ल्ड कप के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर भी देख सकते हैं. इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड inkhabar.com पर भी पढ़ सकते हैं.

गौरतलब है कि यह अंडर-19 विश्व कप का 16वां संस्करण है. भारतीय टीम 5 बार चैंपियन रही है. वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 4 बार ये खिताब जीता है. पाकिस्तान 2 बार चैंपियन रही है. इसके अलावा इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश भी एक-एक बार चैंपियन बन चुकी हैं.

अंडर-19 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, आरोन जॉर्ज, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह.

