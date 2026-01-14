मैरी कॉम का किसके साथ है अफेयर! पूर्व पति का आरोप ’10 साल से चल रहा था रिश्ता, मेरे पास है सबूत’!

मैरी कॉम के पूर्व पति, करंग ओन्खोलर ने ओलंपिक मेडलिस्ट के उन दावों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है कि उनके साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी हुई और जो ज़मीन उन्होंने खरीदी थी उसे ज़ब्त कर लिया गया. ओन्खोलर ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया और आगे दावा किया कि मैरी कॉम के शादी के बाहर संबंध थे.

ओन्खोलर ने कहा कि उनके शादी के बाहर के संबंध 10 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि 2013 में बॉक्सर का एक जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर या रिश्ता था. इससे दोनों परिवारों के बीच काफी दिक्कतें और झगड़े हुए. इसके अलावा करंग ने दावा किया कि 2017 से, वह मैरी कॉम बॉक्सिंग एकेडमी से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं.

करंग ओन्खोलर का बड़ा बयान

ओन्खोलर ने न्यूज़ एजेंसी IANS से ​​कहा, “मैं उस बारे में बात करूंगा जो उसने लोक अदालत में कहा था. सबसे पहले, 2013 में, उसका एक जूनियर बॉक्सर के साथ अफेयर था. हमारे परिवारों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसके बाद हमने समझौता कर लिया. 2017 से, मैरी कॉम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में है जो मैरी कॉम बॉक्सिंग एकेडमी में काम करता है. मेरे पास उसके WhatsApp मैसेज सबूत के तौर पर हैं. मेरे पास उस व्यक्ति के नाम के साथ सबूत है जिसके साथ उसका अफेयर था। मैं चुप रहा.”

वह दूसरा रिश्ता चाहती थी

उन्होंने आगे कहा, “वह अकेले रहना चाहती थी और दूसरा रिश्ता चाहती थी. हमारा तलाक हो गया है. अगर वह दूसरा पति चाहती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन, कभी भी मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना. अगर वह मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है, तो सबूत लाओ, कागज़ लाओ. मुझे पता है कि वह किसके साथ रहती है और कहाँ रहती है.”

उन्होंने आगे कहा, “उसने प्रॉपर्टी का ज़िक्र किया और मेरा नाम हटाने को कहा. उसने कहा कि मैंने 5 करोड़ रुपये चुराए. मेरा अकाउंट चेक करो. हम 18 साल तक शादीशुदा थे और अब यह? वह पागल है. मैं 18 साल तक उसके साथ रहा. मुझे क्या मिल रहा है?” मेरा घर देखो. मैं दिल्ली में किराए के घर में रहता हूँ. वह एक सेलिब्रिटी है. वह जो कुछ भी कहती है, कुछ लोग सुनते हैं और कुछ नहीं सुनते.