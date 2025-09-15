मैच से पहले हाथ मिलाने को लेकर हुई 30 मिनट की मीटिंग, इंडियन टीम से BCCI के अधिकारियों ने कही थी ये बात
Ind vs Pak: भारत ने एशिया कप के अपने दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया। खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने की घटना पर अब हंगामा मच गया है।

By: Divyanshi Singh | Published: September 15, 2025 10:37:10 AM IST

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को बड़ी हार दी. भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया. वहीं भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार करके ऐसा किया है. टॉस के दौरान भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जो किया, वो कमाल का था. इसके बाद मैच जीतने के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम की तरफ़ ध्यान तक नहीं दिया. कप्तान सूर्यकुमार यादव और अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. ऐसा तब हुआ जब ख़ुद पाकिस्तानी खिलाड़ी उनसे हाथ मिलाने के लिए बेचैन थे. भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने की घटना पर अब हंगामा मच गया है. 

इससे पहले सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान पर अपनी जीत को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को समर्पित किया था. खबर है कि भारतीय टीम को अपने शीर्ष अधिकारियों से सख्त निर्देश मिले थे कि वे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाएं. टीम के सभी खिलाड़ियों ने इसका पालन किया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत-पाकिस्तान मैच से पहले इस संबंध में आधे घंटे की बैठक भी हुई थी.

हाथ न मिलाने पर पाकिस्तान में हंगामा

पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर भी भारतीय खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने पर काफी नाराज हैं. वह भारत के रवैये से खुश नहीं हैं. बासित अली ने कहा है कि यह तो बस एशिया कप है आईसीसी टूर्नामेंट में भी ऐसा ही होता दिख सकता है. एक पाकिस्तानी टीवी शो में बासित अली के साथ बैठे कामरान अकमल ने भी भारत के रवैये पर अपनी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि यह क्रिकेट की बेहतरी के लिए सही नहीं है.

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में शामिल नहीं हुए पाक के कप्तान

पूर्व पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज ने भारतीय टीम की हरकत पर कहा कि ऐसा करके उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया है. राशिद लतीफ़ ने भी इस पूरे मामले पर आईसीसी को घेरा है और पूछा है कि वो कहां है? हाथ न मिलाने की घटना पर पाकिस्तान के गुस्से से एक बात तो साफ़ है कि उसे करारा जवाब मिला है. भले ही इसी गुस्से के चलते पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में शामिल नहीं हुए. भले ही पाकिस्तानी टीम के कोच को भी ये बात बुरी लगी हो. लेकिन, टीम इंडिया ने जो किया, उससे पता चलता है कि हम पहलगाम में हुई घटना को भूले नहीं हैं.

