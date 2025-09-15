किसने बजवाया पाकिस्तान के राष्ट्रगान की जगह जलेबी बेबी? खुलासे के बाद दंग रह गए लोग

IND VS PAK: एशिया कप 2025 (asia cup 2025) में बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मुकाबला रविवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में तनावपूर्ण और असहज माहौल में शुरू हुआ. गेंद फेंके जाने से पहले ही भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) ने टॉस के बाद हाथ मिलाने से इनकार कर दिया जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि माहौल कितना तनावपूर्ण था. वहीं मैच शुरू होने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे देख हर कोई हैरान रह गया. जिसके वजह से पाकिस्तानी टीम की हजारों लोगों के सामने फजीहत हो गई थी.

राष्ट्रगान के जगह बजा जलेबी बेबी

पाकिस्तान ने मैच का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. लेकिन बल्लेबाजी शुरू होने से पहले, हमेशा की तरह दोनों टीमें मैदान पर आईं और स्टेडियम में उनके राष्ट्रगान बजाए गए. पहले पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजाया जाना था. स्टेडियम में मौजूद उद्घोषक ने घोषणा की कि पहले पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजाया जाएगा और फिर भारत का राष्ट्रगान बजाया जाएगा.

बस यहीं से सारा ड्रामा हुआ. जैसे ही पाकिस्तानी खिलाड़ी अपना राष्ट्रगान गाने के लिए तैयार हुए, स्टेडियम के लाउडस्पीकर पर एक हिप-हॉप गाना ‘जलेबी बेबी’ बजने लगा. यह गाना बमुश्किल 2-3 सेकंड ही बजा होगा कि डीजे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इसे पाकिस्तानी राष्ट्रगान से बदल दिया. लेकिन पाकिस्तानी टीम को शर्मिंदा करने के लिए यह काफी था. कुछ ही देर में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें पाकिस्तान की खूब खिल्ली उड़ाई गई.

किसने बजवाया राष्ट्रगान की जगह गाना ?

परंपरागत रूप से, मैच शुरू होने से पहले दोनों प्रतिस्पर्धी टीमों के राष्ट्रगान बजाए जाते हैं. आपको बता दें कि भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच में, विशेष रूप से प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के दौरान, राष्ट्रगान बजाने का अधिकार मेज़बान देश या टीमों के पास नहीं, बल्कि आयोजन संस्था (जैसे कि ICC या ACC) के पास होता है.

गौरतलब है कि इससे पहले, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान, इंग्लैंड के राष्ट्रगान “गॉड सेव द किंग/क्वीन” की जगह गलती से भारतीय राष्ट्रगान बजा दिया गया था. इस पर आईसीसी ने सफाई दी थी कि यह त्रुटि तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुई थी. ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ लगता है, जब डीजे द्वारा गलती से पाकिस्तान के राष्ट्रगान की जगह एक बॉलीवुड गाना चला दिया. हालांकि ACC ने इसको लेकर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है.

भारत ने बढ़त बनाई

मैदान पर भारत के स्पिनरों ने कमाल कर दिया. बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने 18 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किया. जबकि अक्षर पटेल ने 18 रन देकर 2 विकेट लिए. वरुण चक्रवर्ती ने अपने खाते में एक विकेट जोड़ा, जिससे तीनों ने मिलकर दुबई की सुस्त पिच पर पाकिस्तान के बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया.

पाकिस्तान अपनी पूरी पारी में सहजता से रन बनाने के लिए जूझता रहा, हालांकि सलामी बल्लेबाज साहिबज़ादा फरहाम के 40 रनों ने कुछ हद तक प्रतिरोध किया. शाहीन शाह अफरीदी के अंत में किए गए पलटवार, जिन्होंने सिर्फ़ 16 गेंदों पर नाबाद 33 रनों की पारी खेली, ने स्कोरकार्ड में सम्मानजनक स्थिति ला दी और पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 9 विकेट पर 127 रन बनाए.