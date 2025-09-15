मैच जीतते ही Suryakumar Yadav ने पहलगाम पीड़ितों को लेकर कही ऐसी बात, सुन मैदान पर ही कांपने लगे पाकिस्तान के खिलाड़ी

IND VS PAK: एशिया कप 2025 के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान से शानदार जीत हासिल की. इस जीत के बाद से भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav ) ने कुछ ऐसा कहा जो इस जीत को और खास बना दिया. बर्थडे बॉय सूर्यकुमार यादव ने एक भावुक बयान के ज़रिए देशवासियों और शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हज़ारों प्रशंसकों की भीड़ ने सूर्यकुमार के जन्मदिन पर उनकी जमकर तारीफ़ की और इस मौके पर उन्होंने इस जीत को अपने लिए सबसे अनमोल ‘रिटर्न गिफ्ट’ बताया.

जीत को हमारे सभी सुरक्षा बलों को समर्पित करना चाहता हूं-सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद कहा ‘यह एक बेहतरीन मौका है, हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं. हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं. मैं इस जीत को हमारे सभी सुरक्षा बलों को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया. उम्मीद है कि वह हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें उन्हें मुस्कुराने का मौका मिलेगा, हम ज़मीनी स्तर पर उन्हें और भी कारण देंगे.’

Operation Sindoor के बाद दोनों टीमें पहली बार आमने-सामने

बता दें 22 अप्रैल को पहलगाम हमले और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका था जब दोनों देशों की क्रिकेट टीमें आमने-सामने आईं. इस आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी. ऐसे में सूर्यकुमार की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने न सिर्फ मैदान पर अपना दमखम दिखाया, बल्कि मैदान के बाहर भी देश के लिए एकता का संदेश दिया. मैच की शुरुआत में टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ तक नहीं मिलाया. मैच के बाद भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, टीम इंडिया के किसी भी खिलाड़ी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया और पवेलियन लौट गए.

स्पिनरों को लेकर कही ये बात

सूर्यकुमार यादव इस मैच में नॉट आउट पवेलियन लौटे. इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘एक बॉक्स जिसे मैं हमेशा टिक करना चाहता था, वह था वहां टिके रहना और अंत तक बल्लेबाजी करना.’ वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने पर सूर्या ने कहा, ‘पूरी टीम के लिए, हमें लगता है कि यह बस एक और मैच था. हम सभी विरोधियों के लिए समान रूप से तैयारी करते हैं.’ इसके बाद उन्होंने स्पिनरों की तारीफ करते हुए कहा, ‘मैं हमेशा से स्पिनरों का प्रशंसक रहा हूं क्योंकि वे बीच में खेल को नियंत्रित करते हैं.’