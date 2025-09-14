India vs Pakistan: ‘उम्मीद है कि टीम काली पट्टी पहनेगी और घुटने टेकेगी’, एक्ट्रेस की अपील ने सोशल मीडिया पर मचाया बवाल!

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का बहुप्रतीक्षित मुकाबला आज 14 September, रविवार शाम दुबई में खेला जाएगा, लेकिन इस हाई-वोल्टेज मैच से पहले देश में बहस एक अलग ही मोड़ ले चुकी है. अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कई लोगों ने इस मैच के ‘बहिष्कार’ की मांग उठाई थी. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने इस मुद्दे को फिर से उठाते हुए टीम इंडिया से अपील की है कि वे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरें और घुटने टेकें. इस भावुक अपील ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है.

क्या टीम इंडिया आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देगी

रवीना टंडन को उम्मीद है कि टीम इंडिया कम से कम आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि तो देगी। रवीना ने अपने एक्स अकाउंट पर उम्मीद जताई कि भारतीय टीम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के सम्मान में मैच जीतने के बाद काली पट्टी बांधकर घुटने टेकेगी। उन्होंने लिखा, “तो ठीक है, मैच शुरू हो गया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम जीतने से पहले काली पट्टी पहनकर खेलेगी और घुटने टेकेगी।”

So ok the match is on. I hope our team plays with black bands on and takes a knee . Before taking victory . — Raveena Tandon (@TandonRaveena) September 14, 2025







‘उम्मीद है कि टीम काली पट्टी पहनेगी और घुटने टेकेगी’

दरअसल उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर भी यही लिखा है, “उम्मीद है कि टीम काली पट्टी पहनेगी और घुटने टेकेगी। शहीदों के लिए एक मिनट का मौन। और फिर जीत का जश्न मनाएगी। @indiancricketteam #bcci।” उन्होंने बीसीसीआई का एक समाचार लेख भी रीशेयर किया जिसमें बताया गया था कि वे मैच का बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते। इससे पहले, सुनील शेट्टी ने भी प्रेस से बात की और कहा कि क्रिकेटरों को मैच खेलने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा, “आप क्रिकेटरों को खेलने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि वे खिलाड़ी हैं। उनसे देश का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद की जाती है। मुझे लगता है कि यह फैसला हमें ही लेना है। आप में से हर कोई क्या करना चाहता है, यह आपको तय करना है। यह बीसीसीआई के हाथ में नहीं है।”

दूसरी ओर, जब ज़ायेद खान से पूछा गया कि क्या मैच खेला जाना चाहिए, तो उन्होंने एएनआई से कहा, “क्यों नहीं यार, खेल तो खेल है, जो भी रिश्ते बनते हैं, बनने दो।” साईं दुर्गा तेज ने भी उम्मीद जताई कि भारत मैच जीतेगा और समाचार एजेंसी से कहा, “भारत जीतेगा यार। इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ध्यान और मेरी प्रार्थनाएँ भारत की जीत पर हैं, चाहे कुछ भी हो जाए।”