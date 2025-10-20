Ravichandran Ashwin: ‘आसान नहीं होगा आगे का रास्ता’ – कोहली-रोहित की वापसी पर अश्विन की सधी चेतावनी

Australia vs India 2025: विराट कोहली और रोहित शर्मा की 7 महीने से ज़्यादा समय बाद भारतीय क्रिकेट टीम में बहुप्रचारित वापसी रविवार को पर्थ में निराशाजनक रही. रोहित ने 8 रन बनाए, जबकि कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में जीरो पर आउट हुए, जिसमें भारत 7 विकेट से हार गया. रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें कुछ सलाह दी. ‘उनके भले के लिए, मुझे लगता है कि वे तैयारी पर थोड़ा और ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, खासकर दौरे पर जाने से पहले मैच खेलने के मामले में. लेकिन यह पूरी तरह से खिलाड़ियों के हाथ में नहीं है – इसकी योजना टीम प्रबंधन को बनानी होगी. विराट और रोहित के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी कुछ और मैच बाकी हैं. मेरी उनके लिए एकमात्र चिंता यह है कि क्या उन्हें और खेलने का समय मिल पाएगा? अश्विन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे के बाद अपने YouTube चैनल पर कहा.

क्या कहा अश्विन ने ?

रोहित और कोहली दोनों के लंबे समय से साथी रहे इस स्टार स्पिनर ने आगे आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला. अश्विन ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए यह आसान नहीं होगा. मुझे उम्मीद है कि उन्हें किसी तरह का फ़्लो मिलेगा क्योंकि उन्होंने हाल ही में कोई क्रिकेट नहीं खेला है. उन्होंने अलग-अलग अभ्यास किया और फिर इस दौरे के लिए आए. मैंने पहले भी कहा है – यह दोनों के लिए बेहद कठिन होने वाला है. अगर उन्हें अगले दो साल इसी राह पर चलना है, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा.

अश्विन ने प्लानिंग के महत्व पर ज़ोर दिया

उन्होंने आगे कहा कि अगर आप किसी अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर जा रहे हैं, तो प्लानिंग करना ज़रूरी है. हम अक्सर सीरीज़ शुरू होने से 10-15 दिन पहले विदेश यात्रा करते हैं, 2-3 ग्रुप्स में यात्रा करते हैं. यह निश्चित रूप से किया जा सकता है.

मैंने विराट का इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने फिटनेस बनाए रखने के बारे में बात की थी – और हां, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है. लेकिन हाथ-आंखों का तालमेल, जो बल्लेबाजी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. विराट को जानते हुए, उन्होंने इस पर ज़रूर काम किया होगा, लेकिन आपको अपने खेल में शीर्ष पर रहना होगा – खासकर जब आपकी उम्र बढ़ती है, और खासकर जब आप सिर्फ़ एक ही फ़ॉर्मेट खेल रहे हों. रोहित को वाकई बहुत फिट देखकर बहुत अच्छा लगा.

