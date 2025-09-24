पार्टनर की नजरों से बचकर मर्द करते हैं ये गुप्त काम क्या आपका भी जीवनसाथी करता है ऐसा?
Relationship Tips: प्यार में पड़े लोग सोचते हैं कि उनका पार्टनर उनसे कुछ नहीं छुपाता, लेकिन यह सच नहीं है. आपका पार्टनर आपसे बहुत कुछ छुपाता है. आइए जानतें हैं विस्तार से .

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 24, 2025 11:19:46 AM IST

Relationship Tips: प्यार एक बेहद ही खूबसूरत एहसास होता है. प्यार में पड़े व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में उसके पार्टनर से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है. ऐसे में, उन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता और उनका पार्टनर उनसे कभी झूठ नहीं बोलता. लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आप गलत हैं. आपने अक्सर लड़कों को यह कहते सुना होगा कि लड़कियों को समझना मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं, उन्हें समझना भी उतना ही मुश्किल होता है. आइए बताते हैं ऐसा क्यों है.

दूसरी लड़की को देखना

लड़कियों की सबसे बड़ी गलतफहमी यह होती है कि उनका पार्टनर सिर्फ उन्हें ही देख रहा है, लेकिन यह सच नहीं है. हो सकता है कि आपका पार्टनर बिना आपकी जानकारी के किसी और लड़की को देख रहा हो, लेकिन इसका मतलब है कि लड़कियों को लगता है कि उनका पार्टनर उन्हें धोखा दे रहा है, लेकिन यह सच नहीं है. लेकिन अगर वह किसी महिला के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो सावधान रहें.

सोशल मीडिया

कई पुरुष सोशल मीडिया पर दूसरी महिलाओं को भी देखतें हैं, और महिलाओं को लगता है कि वे बस उन्हें देख रहे हैं, जो एक गलतफहमी है.

तनाव

अगर किसी पुरुष का जीवन तनावपूर्ण है, तो वह अपने परिवार के साथ इस बारे में बात करना पसंद नहीं करता. ज्यादातर मामलों में, वह अपनी समस्याओं को अपने परिवार या अपने साथी से छुपाता है. ऐसे में, आपको खुद अपने साथी के तनाव के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए.

