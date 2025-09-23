रिलेशनशिप में कभी न आएगी दूरी – बस समझ लीजिए पार्टनर की ये ख्वाहिशें, खुशहाल रहेगी रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में कभी न आएगी दूरी – बस समझ लीजिए पार्टनर की ये ख्वाहिशें, खुशहाल रहेगी रिलेशनशिप

बहुत से लोग सोचते हैं कि प्यार सिर्फ "आई लव यू" तक ही सीमित है, लेकिन हर किसी की अपनी पसंद होती है. कुछ को तारीफ पसंद होती है, तो कुछ को परवाह की जरूरत होती है. आइए जानतें हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 23, 2025 6:33:02 PM IST

Happy Relationship Tips: हर किसी के पार्टनर की प्यार की भाषा अलग होती है. कुछ को तारीफ पसंद होती है, कुछ को साथ समय बिताना, कुछ को तोहफे, कुछ को परवाह और किसी को स्पर्श. एक लव कोच ने हाल ही में बताया कि हर किसी की प्यार की भाषा अलग होती है. इसका मतलब है कि आप चाहे कितना भी प्यार जताएं, अगर वह आपके पार्टनर की प्यार की भाषा नहीं है, तो वह उतना असरदार नहीं होगा.

आइए उन कुछ प्यार की भाषाओं के बारे में जानें जो आपको अपने पार्टनर से उनके अपने तरीके से प्यार करने में मदद कर सकती हैं.

तारीफें

कुछ लोग अपनी भावनाओं को शब्दों के जरिए जाहिर करना पसंद करते हैं. आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, “आज वे बहुत सुंदर लग रहे हैं,” या “आई लव यू.” वैकल्पिक रूप से, उन्हें रोजाना प्यार भरे संदेश या नोट भेजें, या उनके काम की तारीफ भी करें.

देखभाल

कुछ लोगों के पार्टनर प्यार का अनुभव कामों के जरिए करते हैं. उदाहरण के लिए, किसी का पार्टनर देखभाल की सराहना करता है, जिससे उनके लिए चीजें आसान हो जाती हैं, जैसे उन्हें मालिश देना. इसके अलावा, आप उनके पीरियड्स के दौरान उनकी देखभाल कर सकती हैं, उन्हें चॉकलेट दे सकतें हैं.

गिफ्ट देकर प्यार का इजहार

कुछ पार्टनर्स के लिए, प्यार की सबसे बड़ी निशानी उपहार होता है. जरूरी नहीं कि ये महंगे हों, बल्कि छोटे-छोटे इशारे ही इसे जाहिर करते हैं. आप ऐसे पार्टनर्स को चाहे जितनी बार “आई लव यू” कहें, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. हालांकि, रोजाना एक छोटा सा उपहार भी उन्हें खुश कर देता है.

साथ समय बिताना

कुछ लोगों के लिए, प्यार की सबसे बड़ी भाषा साथ समय बिताना है. उन्हें आपकी मौजूदगी और ध्यान की जरूरत होती है. ऐसे पार्टनर्स के साथ अच्छा समय बिताना ही प्यार है. आप उन्हें चाहे जितने भी उपहार दें या कुछ भी करें, प्यार साथ रहने से ही आता है.

शारीरिक स्पर्श

कुछ जीवनसाथी स्पर्श के जरिए प्यार का सबसे अच्छा एहसास करते हैं. यही उनकी प्रेम भाषा है. हाथ पकड़ना, गले लगाना, या कोई भी छोटा सा स्पर्श उनके लिए बहुत मायने रखता है. इस तरह का प्यार उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है. सिर्फ़ शब्दों या उपहारों से प्यार जताना उनके लिए काफी नहीं है.

अपनी सच्ची प्रेम भाषा कैसे खोजें

इस बात पर ध्यान दें कि आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा क्या खुशी देता है.उनकी प्रतिक्रियाओं को समझें और धीरे-धीरे अलग-अलग तरीके ट्राई करें और देखें कि उन्हें किस चीज से खुशी मिलती है.

