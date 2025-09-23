दिन के इस खास समय में बनाएं संबंध, प्रेग्नेंसी के चांस बढ़ जाते हैं कई गुना – जानें एक्सपर्ट्स की राय
कई कपल्स प्रेग्नेंसी का प्लान तो करतें हैं, लेकिन उन्हें अपने ओवुलेशन पीरियड का पता नहीं होता, जिससे महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पातीं आइए जानतें हैं इसके बारे में विस्तार से .

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 23, 2025 5:46:22 PM IST

Best Time Of Day For Sex : हर महिला के लिए अपने ओवुलेशन पीरियड पर नजर रखना जरूरी है. हालांकि, सही समय पर सेक्स करने से गर्भधारण की संभावना काफी बढ़ जाती है. इसलिए, अपने शरीर के लिए हार्मोनल रूप से तैयार होने के समय को समझना जरूरी है. वे कौन से समय होते हैं जब सेक्स हार्मोन अपने चरम पर होते हैं, जिससे गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है? गर्भावस्था आमतौर पर महिलाओं के ओवुलेशन से जुड़ी होती है, लेकिन पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी अपने चरम पर होता है. इसलिए, दिन और रात के समय को ध्यान देनें से भी गर्भधारण की संभावना बढ़ सकती है. आइए जानतें हैं इसके बारे में .

यह सबसे सही समय है

मोडेना विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार, पुरुषों में शुक्राणुओं की मात्रा शाम के समय ज्यादा होती है. महिलाओं की कामेच्छा रात 10 बजे के बीच ज्यादा होती है. और रात के 1 बजे अध्ययनों से पता चलता है कि सुबह 7:30 बजे से पहले सेक्स करने से गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है. इस समय पुरुषों की प्रजनन क्षमता ज्यादा होती है. उनके स्पर्म की गुणवत्ता दिन के बाकी समय की तुलना में बेहतर होती है. सुबह के सेक्स से गर्भधारण की संभावना बढ़ने के वैज्ञानिक कारणों के अलावा, कुछ व्यावहारिक कारण भी हैं.

ये हैं कारण

सुबह के समय, पुरुष और महिला दोनों पूरी तरह से आराम में होते हैं, जिससे उनके हार्मोन स्थिर होते हैं, जिससे गर्भधारण की संभावना काफी बढ़ जाती है. इसके अलावा, पूरी रात की नींद के बाद, पुरुषों और महिलाओं दोनों में तनाव का स्तर कम होता है, जिससे शरीर में हार्मोनल स्तर संतुलित रहता है. सुबह के समय, महिलाओं के गुप्तांगों में बलगम की गुणवत्ता बेहतर होती है, और पुरुषों में शुक्राणु दर भी अधिक होती है, जिससे गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है.

