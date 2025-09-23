रिश्तों में खटास ला सकती हैं सेक्स से जुड़ी ये 5 गलतफहमियां, पढ़ें सच्चाई जो आपकी लाइफ खराब कर रही खराब

Sex Problem: हमारे समाज में सेक्स को आज भी एक शर्म का विषय माना जाता है. इसलिए, इस पर खुलकर चर्चा कम ही होती है, जिसके कारण सेक्स जागरूकता का लोगों में अभाव है. विश्वासजनक जानकारी ना मिलनें से , लोगों में सेक्स से जुड़ी कई गलतफ़हमियां और अफवाहें फैलना आम बात है. लोग इन्हें सच मानकर अपने यौन जीवन पर लागू कर देते हैं. ये अफवाहें इतनी आम हैं कि हममें से कई लोगों ने, और आपने भी, इन्हें सुना होगा. इन अफवाहों को अपने यौन जीवन पर असर डालने से रोकने के लिए, इन अफवाहों के पीछे की सच्चाई को समझना जरूरी है.

कंडोम के इस्तेमाल से सेक्स का मजा कम होता है

सेक्स और कंडोम के बारे में यह बहुत आम है. बहुत से लोग मानते हैं कि कंडोम के इस्तेमाल से उनके यौन सुख पर असर पड़ता है. कंडोम की मोटी परत त्वचा से त्वचा के संपर्क को रोकती है, जिससे बिना कंडोम के सेक्स का एहसास नहीं होता लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है. दरअसल, कंडोम बनाने के लिए बहुत पतले लेटेक्स का इस्तेमाल किया जाता है. सही साइज और बनावट वाली चीजें खरीदकर, आप बिना किसी चिंता के यौन सुख का आनंद ले सकते हैं.

मासिक धर्म के दौरान सेक्स करने से गर्भधारण नहीं होता

यौन क्रिया के बारे में यह भी बहुत आम है, और ज्यादातर लोग इस पर यकीन भी करते हैं. लेकिन, सच्चाई यह है कि मासिक धर्म के दौरान असुरक्षित यौन संबंध भी गर्भधारण का कारण बन सकते हैं. दरअसल, कुछ महिलाओं के मासिक धर्म कम समय के होते हैं, जिससे उनका ओव्यूलेशन जल्दी शुरू हो जाता है. इस दौरान गर्भवती होने की संभावना ज्यादा होती है. इसलिए, अगर आप गर्भधारण के लिए तैयार नहीं हैं, तो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से बचें.

लुब्रिकेंट की जरूरत

ज्यादातर लोग मानते हैं कि उन्हें सेक्स के दौरान किसी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. योनि सेक्स के दौरान एक तरल पदार्थ बनाती है जो प्राकृतिक लुब्रिकेंट का काम करता है, इसलिए लोग मानते हैं कि उन्हें किसी कृत्रिम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. लेकिन, विशेषज्ञों का कहना है कि योनि जरूरी नहीं कि सही मात्रा में लुब्रिकेंट बनाए. गर्भावस्था, मासिक धर्म, रजोनिवृत्ति या अन्य चिकित्सीय स्थितियां इसमें भूमिका निभाते हैं. इसलिए, सेक्स से पहले पानी आधारित लुब्रिकेंट अपने पास रखें.

दवाओं से लिंग का आकार बढ़ सकता है

ज्यादातर पुरुष अपने लिंग के आकार को लेकर बहुत असुरक्षित होते हैं. खासकर पोर्नोग्राफी और ऑनलाइन सेक्स स्टोरीज देखने-सुनने के बाद, उनमें यह धारणा बन जाती है कि बेहतर सेक्स के लिए लिंग का आकार बहुत मायने रखता है. इसलिए वे अक्सर ऑनलाइन या किसी की सलाह पर लिंग का आकार बढ़ाने का दावा करने वाली दवाओं का सहारा लेते हैं. लेकिन लिंग का आकार बढ़ाने के लिए ऐसा कोई दवा विकसित नहीं हुई है.

एक की बजाय दो कंडोम का इस्तेमाल करना बेहतर है.

सेक्स के बारे में एक आम गलतफहमी यह है कि डबल कंडोम का इस्तेमाल करना बेहतर होता है. कुछ कपल जो थोड़ा सेक्स को लेकर प्रयोग करना चाहते हैं, किसी भी खतरे से बचने के लिए एक साथ दो कंडोम का उपयोग करते हैं. लेकिन, यह पूरी तरह से गलत है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करने से दोनों कंडोम के बीच घर्षण बढ़ जाता है, जिससे फटने का खतरा बढ़ जाता है. इतना ही नहीं, कंडोम के फिसलने का भी खतरा रहता है. ऐसे में बेहतर होगा कि आप अच्छे ब्रांड के कंडोम का इस्तेमाल करें और किसी भी खतरे से बचें.