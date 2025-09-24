पार्टनरशिप में प्यार बनाए रखने का राज़ – पुरुषों की इस जरूरी बात को न करें नजरअंदाज

Relationship Tips: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर अपने समय की सबसे मशहूर और सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में सोहा अली खान ने खुलासा किया कि उनकी मां ने उन्हें शादी के दौरान एक खास सलाह दी थी. सोहा ने अभिनेता कुणाल खेमू से शादी की है. जो महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन चाहती हैं, वे शर्मिला टैगोर की इस खास सलाह को अपना सकती हैं. आइए आपको बताते हैं.

शर्मिला टैगोर

शर्मिला टैगोर की बात करें तो वह अपने समय की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थीं. उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मंसूर अली खान पटौदी से शादी की. इसके बाद भी उन्होंने अपने करियर को नहीं छोड़ा. उस समय यह एक साहसिक कदम माना जाता था. उस दौर में ज्यादातर अभिनेत्रियं शादी और बच्चों के बाद पर्दे से दूर हो जाती थीं. हालांकि, शर्मिला ने परिवार और काम के बीच संतुलन बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा. इस संतुलन को बनाए रखने के लिए उनके पास एक खास मंत्र था, जो उन्होंने अपनी बेटी सोहा अली खान को भी दिया.

इसे ध्यान में रखें

हाल ही में, द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बात करते हुए, सोहा अली खान ने अपनी मां द्वारा दी गई उस खास सलाह को याद किया जो उन्होंने शादी के समय दी थी. सोहा, अभिनेता कुणाल खेमू की पत्नी हैं. सोहा ने बताया कि उनकी मां ने उन्हें बताया था कि एक महिला को पुरुष के अहंकार का ख्याल रखना चाहिए और एक पुरुष को महिला की भावनाओं का. अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो आपका रिश्ता लंबे समय तक मजबूत रहेगा. सोहा का मानना है कि भले ही आज लोग कहते हैं, पुरुषों की भावनाएं होती हैं और महिलाओं का अहंकार, लेकिन उनकी मां की यह सीख आज भी उनके काम आती है.

