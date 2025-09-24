पार्टनरशिप में प्यार बनाए रखने का राज़ – पुरुषों की इस जरूरी बात को न करें नजरअंदाज
Home > लाइफस्टाइल > पार्टनरशिप में प्यार बनाए रखने का राज़ – पुरुषों की इस जरूरी बात को न करें नजरअंदाज

पार्टनरशिप में प्यार बनाए रखने का राज़ – पुरुषों की इस जरूरी बात को न करें नजरअंदाज

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने अपनी बेटी को शादी से पहले सुखी जीवन के लिए एक खास मंत्र दिया, जिसका पालन हर महिला कर सकती है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 24, 2025 10:44:29 AM IST

पार्टनरशिप में प्यार बनाए रखने का राज़ – पुरुषों की इस जरूरी बात को न करें नजरअंदाज

Relationship Tips: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर अपने समय की सबसे मशहूर और सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में सोहा अली खान ने खुलासा किया कि उनकी मां ने उन्हें शादी के दौरान एक खास सलाह दी थी. सोहा ने अभिनेता कुणाल खेमू से शादी की है. जो महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन चाहती हैं, वे शर्मिला टैगोर की इस खास सलाह को अपना सकती हैं. आइए आपको बताते हैं.

शर्मिला टैगोर

शर्मिला टैगोर की बात करें तो वह अपने समय की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थीं. उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मंसूर अली खान पटौदी से शादी की. इसके बाद भी उन्होंने अपने करियर को नहीं छोड़ा. उस समय यह एक साहसिक कदम माना जाता था. उस दौर में ज्यादातर अभिनेत्रियं शादी और बच्चों के बाद पर्दे से दूर हो जाती थीं. हालांकि, शर्मिला ने परिवार और काम के बीच संतुलन बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा. इस संतुलन को बनाए रखने के लिए उनके पास एक खास मंत्र था, जो उन्होंने अपनी बेटी सोहा अली खान को भी दिया.

यह भी पढ़े : 

रिश्तों में खटास ला सकती हैं सेक्स से जुड़ी ये 5 गलतफहमियां, पढ़ें सच्चाई जो आपकी लाइफ खराब कर रही खराब

Male Infertility: मोबाइल की लत बना रही है मर्दों को कमजोर, स्पर्म काउंट पर पड़ रहा है जबरदस्त असर

इसे ध्यान में रखें

हाल ही में, द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बात करते हुए, सोहा अली खान ने अपनी मां द्वारा दी गई उस खास सलाह को याद किया जो उन्होंने शादी के समय दी थी. सोहा, अभिनेता कुणाल खेमू की पत्नी हैं. सोहा ने बताया कि उनकी मां ने उन्हें बताया था कि एक महिला को पुरुष के अहंकार का ख्याल रखना चाहिए और एक पुरुष को महिला की भावनाओं का. अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो आपका रिश्ता लंबे समय तक मजबूत रहेगा. सोहा का मानना है कि भले ही आज लोग कहते हैं, पुरुषों की भावनाएं होती हैं और महिलाओं का अहंकार, लेकिन उनकी मां की यह सीख आज भी उनके काम आती है.

यह भी पढ़े : 

रिलेशनशिप में पार्टनर अलग क्यों हो जाते हैं – एक्सपर्ट के अनुसार इन हालात में रोकने से और खराब होता है रिश्ता

दिन के इस खास समय में बनाएं संबंध, प्रेग्नेंसी के चांस बढ़ जाते हैं कई गुना – जानें एक्सपर्ट्स की राय

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: lifestyle News In HindiMarriage advice for newlywedsmarriage advice for womensRelationship TipsSharmila TagoreSoha Ali Khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
पार्टनरशिप में प्यार बनाए रखने का राज़ – पुरुषों की इस जरूरी बात को न करें नजरअंदाज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

पार्टनरशिप में प्यार बनाए रखने का राज़ – पुरुषों की इस जरूरी बात को न करें नजरअंदाज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पार्टनरशिप में प्यार बनाए रखने का राज़ – पुरुषों की इस जरूरी बात को न करें नजरअंदाज
पार्टनरशिप में प्यार बनाए रखने का राज़ – पुरुषों की इस जरूरी बात को न करें नजरअंदाज
पार्टनरशिप में प्यार बनाए रखने का राज़ – पुरुषों की इस जरूरी बात को न करें नजरअंदाज
पार्टनरशिप में प्यार बनाए रखने का राज़ – पुरुषों की इस जरूरी बात को न करें नजरअंदाज