रिलेशनशिप में पार्टनर अलग क्यों हो जाते हैं – एक्सपर्ट के अनुसार इन हालात में रोकने से और खराब होता है रिश्ता

जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब इंसान उस इंसान से अलग होना चाहता है जिसे वो दिल से प्यार करता है. हालांकि, ये दोनों के लिए मुश्किल होता है. आइए जानतें हैं विस्तार से .

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 23, 2025 5:24:16 PM IST

Relationship Problems : रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि सही समय पर भरोसा भी जरूरी है. एक स्वस्थ रिश्ते के लिए सही समय पर सही फैसले लेना भी जरूरी होता है. कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पूरी कोशिश के बावजूद रिश्ता टिक नहीं पाता. ऐसे में पार्टनर को जबरदस्ती रिश्ते में लाने की कोशिश करने के बजाय, हालात को स्वीकार करना ही समझदारी है. किसी को रिश्ते में बने रहने के लिए मजबूर करना न सिर्फ आपके लिए, बल्कि दूसरे व्यक्ति के लिए भी बोझ बन सकता है.

आइए जानतें हैं किन कारणों से रिश्ता खराब होता है.

भरोसा तोड़ना

प्यार के साथ-साथ, रिश्ते में भरोसा भी बहुत जरूरी होता है. हालांकि, अगर आपके रिश्ते में बार-बार धोखा या झूठ बोला जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका रिश्ता कमजोर हो गया है और भरोसा फिर से पाना मुश्किल है. ऐसे में, रिश्ते में बने रहने की बजाय उसे जल्दी छोड़ देना ही बेहतर है.

जब लगातार झगड़े हो

अगर आपके रिश्ते में बार-बार झगड़े होते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सही रिश्ते में नहीं हैं. एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो खुशी और संतुलन प्रदान करे. हालांकि, अगर रोजाना बहस, झगड़े और नकारात्मकता का माहौल बना रहे, तो उसे जबरदस्ती बनाए रखना आपके स्वास्थ्य और मन, दोनों के लिए हानिकारक होगा.

अगर आपके साथी की रुचि नहीं है

अगर दूसरा व्यक्ति साफ-साफ कह दे कि वह रिश्ते में नहीं रहना चाहता, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वह रिश्ता आपके लिए बेकार है. उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसे रोकने की कोशिश करने से सिर्फ दूरियां बढ़ेंगी. प्यार हमेशा आपसी होना चाहिए.

आत्म-सम्मान

अगर बार-बार ताने मारने, अपमान करने और उपेक्षा करने की आदत आपके आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचा रही है, तो ऐसे रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर है. आत्म-सम्मान से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहिए.

बातों को ना मानना

कभी-कभी, दोनों पार्टनर की प्राथमिकताएं और जीवन के लक्ष्य इतने अलग हो जाते हैं कि साथ रहना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में, एक-दूसरे की राह में रोड़ा बनने से बेहतर है कि आप दोनों अलग हो जाएं.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

