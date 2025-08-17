Home > देश > Lucknow Crime News: तेलीबाग में दर्दनाक सड़क हादसा, आरोपी वाहन चालक गिरफ्तार, जाने पूरा मामला…

Lucknow Crime News: तेलीबाग में दर्दनाक सड़क हादसा, आरोपी वाहन चालक गिरफ्तार, जाने पूरा मामला…

Lucknow Crime News: राजधानी के थाना पीजीआई क्षेत्र अंतर्गत रविवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने वरदानी मंदिर तेलीबाग के पास पैदल चल रहे कई व्यक्तियों को टक्कर मार दी।

Published By: Srishti Sharma
Published: August 17, 2025 10:49:37 IST

Lucknow Crime News (तेलीबाग में दर्दनाक सड़क हादसा, आरोपी वाहन चालक गिरफ्तार, जाने पूरा मामला…)
Lucknow Crime News (तेलीबाग में दर्दनाक सड़क हादसा, आरोपी वाहन चालक गिरफ्तार, जाने पूरा मामला…)

जय शुक्ला की रिपोर्ट, Lucknow Crime News: राजधानी के थाना पीजीआई क्षेत्र अंतर्गत रविवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने वरदानी मंदिर तेलीबाग के पास पैदल चल रहे कई व्यक्तियों को टक्कर मार दी। यही नहीं, चालक ने गाड़ी बैक करते हुए अन्य व्यक्ति को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में कई लोग घायल हुए है जिसमें से तीन लोग गंभीर रूप से घायल है। पुलिस टीम ने तत्काल घायलों को ट्रामा सेंटर पीजीआई पहुँचाया, जहां चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं।

उच्चाधिकारी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

सूचना मिलते ही उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को मौके पर ही सीज कर दिया तथा चालक को हिरासत में ले लिया। हादसे में घायल व्यक्तियों की पहचान आनंद प्रकाश वर्मा पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश वर्मा निवासी कुम्हार मंडी तेलीबाग, राजेश पुत्र छोटेलाल निवासी दुर्गा मंदिर तेलीबाग और एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में हुई है, जिसकी पहचान की प्रक्रिया जारी है।

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में अचनक आई आपदा, बादल फटने से चार की मौत, छह घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

पहले भी आरोपी के खिलाफ 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं

थाना पीजीआई पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के संबंध में मु.अ.संख्या 406/2025 धारा 109(1), 121(1), 121(2), 132, 281, 324(4) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए वाहन चालक की पहचान अक्षय सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी थाना हुसैनगंज, जनपद लखनऊ के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में लखनऊ, बाराबंकी और रायबरेली जनपदों में चोरी, लूट, डकैती और अपहरण जैसे लगभग आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस द्वारा आपराधिक इतिहास की जांच

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी अक्षय सिंह लंबे समय से अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ है और उसके विरुद्ध कई बार कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस अब उसके आपराधिक इतिहास की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, उससे यह प्रतीत होता है कि चालक या तो नशे में था या लापरवाही से वाहन चला रहा था।

Delhi Crime News: खुद का बेटा बना दरिंदा, मां पर खराब चरित्र का आरोप लगाकर किया ऐसा घिनौना काम, सुनते ही जमीन के अंदर धंस…

दहशत का माहौल

इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं घायलों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे शीघ्र न्याय व सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। यह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन की गंभीरता को उजागर करती है।

Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर बिहार तक आसमान से आफत बनकर बरसेगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Tags: lucknow crime newsLucknow NewsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बढ़ाना चाहते है आंखों की रोशनी तो खाना शुरू कर...

August 17, 2025

साबुत या फिर कुचलकर कैसे खाना चाहिए लहसुन?

August 17, 2025

आपके किचन में छिपा है दांतों के कीड़ों को खत्म...

August 16, 2025

जाने क्या है, बरसात में ज्यादा बाल धोने के नुकसान

August 16, 2025

रोजाना ब्लैक कॉफी पीने से शरीर पर क्या असर होता...

August 16, 2025

रोजाना हरी मिर्च खाने से क्या होता है?

August 16, 2025
Lucknow Crime News: तेलीबाग में दर्दनाक सड़क हादसा, आरोपी वाहन चालक गिरफ्तार, जाने पूरा मामला…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Lucknow Crime News: तेलीबाग में दर्दनाक सड़क हादसा, आरोपी वाहन चालक गिरफ्तार, जाने पूरा मामला…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Lucknow Crime News: तेलीबाग में दर्दनाक सड़क हादसा, आरोपी वाहन चालक गिरफ्तार, जाने पूरा मामला…
Lucknow Crime News: तेलीबाग में दर्दनाक सड़क हादसा, आरोपी वाहन चालक गिरफ्तार, जाने पूरा मामला…
Lucknow Crime News: तेलीबाग में दर्दनाक सड़क हादसा, आरोपी वाहन चालक गिरफ्तार, जाने पूरा मामला…
Lucknow Crime News: तेलीबाग में दर्दनाक सड़क हादसा, आरोपी वाहन चालक गिरफ्तार, जाने पूरा मामला…
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?