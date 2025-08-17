Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में अचानक आई आपदा, बादल फटने से चार की मौत, छह घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

अजय जंडयाल की रिपोर्ट, Jammu Kashmir News: जम्मू, 17 अगस्त जम्मू-कश्मीर के कठुआ ज़िले के राजबाग क्षेत्र के जोड़ घाटी गाँव में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात बादल फटने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए। अचानक आई इस आपदा ने गाँव का संपर्क पूरी तरह से बाधित कर दिया और ज़मीन व संपत्ति को नुकसान पहुँचाया।

चार शव बरामद किए गए और छह घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद प्रभावित क्षेत्र तक पहुँच बनाई और स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ मिलकर राहत व बचाव कार्य शुरू किया। अब तक चार शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि छह घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया है। तेज़ बारिश के चलते बगार्ड, चंगड़ा और लखनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दिलवान-हुतली गाँव में भी भूस्खलन की घटनाएँ हुईं, हालांकि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है।

हालात पर रखी जा रही है लगातार नज़र

बारिश ने अधिकांश नदियों व जलधाराओं का जलस्तर बढ़ा दिया है। उझ नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जलस्रोतों से दूर रहें। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा, “कठुआ के जंगलोट क्षेत्र में बादल फटने की सूचना पर मैंने एसएसपी कठुआ शोहित सक्सेना से बात की है। चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक, राष्ट्रीय राजमार्ग और पुलिस स्टेशन कठुआ को भी नुकसान पहुँचा है। सिविल प्रशासन, सेना और अर्द्धसैनिक बल तुरंत कार्रवाई में जुट गए हैं। हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ हैं।”

प्रशासन ने बताया कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं और मौसम में किसी और बिगाड़ की आशंका को देखते हुए हालात पर कड़ी नज़र रखी जा रही है।

