Home > देश > Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर बिहार तक आसमान से आफत बनकर बरसेगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर बिहार तक आसमान से आफत बनकर बरसेगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Aaj Ka Mausam: 17 अगस्त 2025 को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एनसीआर, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 17, 2025 08:16:39 IST

Aaj Ka Mausam (आज का मौसम)
Aaj Ka Mausam (आज का मौसम)

Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega: जुलाई महीने में हुई भारी बारिश के बाद अगस्त में भी बारिश का सिलसिला जारी है। अगस्त महीने की शुरुआत से ही कई जगहों पर भारी बारिश देखी जा रही है। कुछ जगहों पर मौसम सुहावना है, तो कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, 17 अगस्त 2025 को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एनसीआर, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं।

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 17 अगस्त 2025 से 18 अगस्त 2025 तक बारिश की संभावना है। अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो, इस दौरान आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दिल्ली-एनसीआर के इलाकों जैसे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में मौसम सुहावना रहने वाला है। लगातार बारिश के कारण दिल्ली की हवा साफ हो गई है।

Shubhanshu Shukla Returns: अतंरिक्ष में भारत का परचम फहराकर, देश लौटे शुभांशु शुक्ला…दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े और भारत माता की जय के नारों से…

उत्तर प्रदेश-बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश में 17-19 अगस्त 2025 तक हल्की बारिश की संभावना है। कम बारिश और अधिक धूप के कारण रात का तापमान बढ़ रहा है, जिससे लोग गर्मी और उमस से परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा, बिहार की बात करें तो, 17 अगस्त 2025 को बिहार के 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को भागलपुर, हाजीपुर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया और शिवहर में भारी बारिश हो सकती है।

पहाड़ों में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तराखंड में भारी बारिश की बात करें तो नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में हल्की से भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी कांगड़ा, चंबा, शिमला, सिरमौर, किन्नौर, कुल्लू और मनाली में भारी बारिश के आसार हैं दिल्ली में 17-18 अगस्त को बारिश की संभावना है, जिसमें न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। इस दौरान आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे।

Punjab News: साम, दाम, दंड, लड़ाई, झगड़ा…वाला बयान देकर बूरा फंसे मनीष सिसोदिया; बीजेपी ने EC से कर दी ये मांग

Tags: Aaj Ka MausamToday Weather UpdateToday Weather Update in Hindi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आपके किचन में छिपा है दांतों के कीड़ों को खत्म...

August 16, 2025

जाने क्या है, बरसात में ज्यादा बाल धोने के नुकसान

August 16, 2025

रोजाना ब्लैक कॉफी पीने से शरीर पर क्या असर होता...

August 16, 2025

रोजाना हरी मिर्च खाने से क्या होता है?

August 16, 2025

खाली पेट लौंग का पानी पीने के 5 बड़े फायदे

August 16, 2025

health benefits of drinking milk empty stomach Khli Pet Dudh...

August 16, 2025
Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर बिहार तक आसमान से आफत बनकर बरसेगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर बिहार तक आसमान से आफत बनकर बरसेगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर बिहार तक आसमान से आफत बनकर बरसेगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर बिहार तक आसमान से आफत बनकर बरसेगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर बिहार तक आसमान से आफत बनकर बरसेगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
Aaj Ka Mausam: दिल्ली से लेकर बिहार तक आसमान से आफत बनकर बरसेगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?