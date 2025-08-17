Delhi Crime News: खुद का बेटा बना दरिंदा, मां पर खराब चरित्र का आरोप लगाकर किया ऐसा घिनौना काम, सुनते ही जमीन के अंदर धंस जाएंगे आप

Delhi Crime News: दिल्ली से बेहद खौफनाक घटना सामने आई है। जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूं तो आपने रिश्ते को शर्मसार करने वाली कई घटनाएं सुनी होंगी। मां-बेटे के पवित्र रिश्ते को लेकर ऐसी घटना हमारे समाज को झकझोर देने वाला है। दरअसल, पूरा मामला ये है कि, मध्य जिले के हौज काजी थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपनी ही मां के साथ बलात्कार किया। बताया जा रहा है कि, आरोपी फिलहाल बेरोजगार है।

पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?

इस पूरे मामल पर पुलिस अधिकारी का बयान सामने आया है। जिसके अनुसार, महिला 25 जुलाई को अपने पति और बेटी के साथ सऊदी अरब तीर्थयात्रा पर गई थी। इस दौरान, आरोपी ने अपने पिता को फोन करके अपनी मां पर “खराब चरित्र” का आरोप लगाया और तुरंत दिल्ली लौटकर उसे तलाक देने की मांग की। 1 अगस्त को परिवार के दिल्ली लौटने के बाद, आरोपी ने अपनी मां के साथ मारपीट की।

धमकाकर बेटे ने मां के साथ किया दुष्कर्म

उसने अगले दिन उस पर हमला करने की भी कोशिश की। अपनी सुरक्षा के डर से, महिला कुछ समय के लिए बड़ी बेटी के ससुराल गई थी। शिकायत के अनुसार, 11 अगस्त की रात लगभग 9:30 बजे जब महिला घर लौटी, तो आरोपी उससे अकेले में बात करने की जिद करने लगा। इसके बाद, वह उसे एक कमरे में ले गया, दरवाजा बंद कर दिया और चाकू व कैंची से डरा-धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया।

पीड़िता ने पुलिस से की शिकायत

इस घटना से डरी और शर्मिंदा महिला ने तुरंत किसी को कुछ नहीं बताया और अपनी बेटी के साथ उसी कमरे में सोने लगी, लेकिन 14 अगस्त की सुबह करीब साढ़े तीन बजे आरोपी ने एक बार फिर यही हरकत दोहराई। इसके बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है।