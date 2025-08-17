Home > देश > Delhi Crime News: खुद का बेटा बना दरिंदा, मां पर खराब चरित्र का आरोप लगाकर किया ऐसा घिनौना काम, सुनते ही जमीन के अंदर धंस जाएंगे आप

Delhi Crime News: खुद का बेटा बना दरिंदा, मां पर खराब चरित्र का आरोप लगाकर किया ऐसा घिनौना काम, सुनते ही जमीन के अंदर धंस जाएंगे आप

Delhi Crime News: मध्य जिले के हौज काजी थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपनी ही मां के साथ बलात्कार किया। बताया जा रहा है कि, आरोपी फिलहाल बेरोजगार है। बेटे ने अपनी ही मां पर खराब चरित्र का आरोप लगाकर इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 17, 2025 09:47:54 IST

Delhi Crime News (बेटे ने मां के साथ किया दुष्कर्म)
Delhi Crime News (बेटे ने मां के साथ किया दुष्कर्म)

Delhi Crime News: दिल्ली से बेहद खौफनाक घटना सामने आई है। जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूं तो आपने रिश्ते को शर्मसार करने वाली कई घटनाएं सुनी होंगी। मां-बेटे के पवित्र रिश्ते को लेकर ऐसी घटना हमारे समाज को झकझोर देने वाला है। दरअसल, पूरा मामला ये है कि, मध्य जिले के हौज काजी थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपनी ही मां के साथ बलात्कार किया। बताया जा रहा है कि, आरोपी फिलहाल बेरोजगार है।

पुलिस अधिकारी ने क्या कहा?

इस पूरे मामल पर पुलिस अधिकारी का बयान सामने आया है। जिसके अनुसार, महिला 25 जुलाई को अपने पति और बेटी के साथ सऊदी अरब तीर्थयात्रा पर गई थी। इस दौरान, आरोपी ने अपने पिता को फोन करके अपनी मां पर “खराब चरित्र” का आरोप लगाया और तुरंत दिल्ली लौटकर उसे तलाक देने की मांग की। 1 अगस्त को परिवार के दिल्ली लौटने के बाद, आरोपी ने अपनी मां के साथ मारपीट की।

Flash Flood in Mandi: हिमाचल के मंडी में अचानक आई बाढ़, चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ अवरुद्ध

धमकाकर बेटे ने मां के साथ किया दुष्कर्म

उसने अगले दिन उस पर हमला करने की भी कोशिश की। अपनी सुरक्षा के डर से, महिला कुछ समय के लिए बड़ी बेटी के ससुराल गई थी। शिकायत के अनुसार, 11 अगस्त की रात लगभग 9:30 बजे जब महिला घर लौटी, तो आरोपी उससे अकेले में बात करने की जिद करने लगा। इसके बाद, वह उसे एक कमरे में ले गया, दरवाजा बंद कर दिया और चाकू व कैंची से डरा-धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया।

पीड़िता ने पुलिस से की शिकायत

इस घटना से डरी और शर्मिंदा महिला ने तुरंत किसी को कुछ नहीं बताया और अपनी बेटी के साथ उसी कमरे में सोने लगी, लेकिन 14 अगस्त की सुबह करीब साढ़े तीन बजे आरोपी ने एक बार फिर यही हरकत दोहराई। इसके बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

Voter Adhikar Yatra: बिहार के दंगल के लिए राहुल गांधी ने कसी कमर, आज से शुरू करेंगे ‘वोटर अधिकार यात्रा’…25 जिलों को करेंगे कवर; तेजस्वी…

Tags: crime newsdelhi crime newsdelhi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आपके किचन में छिपा है दांतों के कीड़ों को खत्म...

August 16, 2025

जाने क्या है, बरसात में ज्यादा बाल धोने के नुकसान

August 16, 2025

रोजाना ब्लैक कॉफी पीने से शरीर पर क्या असर होता...

August 16, 2025

रोजाना हरी मिर्च खाने से क्या होता है?

August 16, 2025

खाली पेट लौंग का पानी पीने के 5 बड़े फायदे

August 16, 2025

health benefits of drinking milk empty stomach Khli Pet Dudh...

August 16, 2025
Delhi Crime News: खुद का बेटा बना दरिंदा, मां पर खराब चरित्र का आरोप लगाकर किया ऐसा घिनौना काम, सुनते ही जमीन के अंदर धंस जाएंगे आप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Delhi Crime News: खुद का बेटा बना दरिंदा, मां पर खराब चरित्र का आरोप लगाकर किया ऐसा घिनौना काम, सुनते ही जमीन के अंदर धंस जाएंगे आप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Crime News: खुद का बेटा बना दरिंदा, मां पर खराब चरित्र का आरोप लगाकर किया ऐसा घिनौना काम, सुनते ही जमीन के अंदर धंस जाएंगे आप
Delhi Crime News: खुद का बेटा बना दरिंदा, मां पर खराब चरित्र का आरोप लगाकर किया ऐसा घिनौना काम, सुनते ही जमीन के अंदर धंस जाएंगे आप
Delhi Crime News: खुद का बेटा बना दरिंदा, मां पर खराब चरित्र का आरोप लगाकर किया ऐसा घिनौना काम, सुनते ही जमीन के अंदर धंस जाएंगे आप
Delhi Crime News: खुद का बेटा बना दरिंदा, मां पर खराब चरित्र का आरोप लगाकर किया ऐसा घिनौना काम, सुनते ही जमीन के अंदर धंस जाएंगे आप
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?