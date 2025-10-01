भारतीय रेलवे का तूफानी प्लान, कुछ ही देर में घर होगा सामान; लॉन्च हुई पहली पायलट कंटेनर ट्रेन

first pilot container train: भारतीय रेलवे ने पहली ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन की शुरुआत की है, जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 अक्टूबर से दिल्ली और कोलकाता के बीच चलेगी. अधिकारियों ने बताया कि यह ट्रेन दिल्ली के तुगलकाबाद से चलेगी और आगरा व कानपुर होते हुए कोलकाता पहुंचेगी. इस यात्रा का तय समय 120 घंटे यानी 5 दिन होगा.

क्या है ट्रेन का रूट ( Container Train Route)

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह सेवा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CONCOR) चलाएगी.अपनी यात्रा के दौरान यह ट्रेन 4 इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) को जोड़ेगी. इनमें तुगलकाबाद, आगरा, कानपुर और कोलकाता के डिपो शामिल हैं.

हफ्ते में दो दिन चलेगी ट्रेन (Container Train Service)

बता दें कि ये ट्रेन हर हफ्ते दो दिन बुधवार और शनिवार को चलेगी. इस सेवा की खास बात यह है कि आगरा और कानपुर में “हब एंड स्पोक” मॉडल के तहत माल इकट्ठा करने की सुविधा होगी, जिससे आसपास के बड़े इलाकों से माल जोड़ना आसान हो जाएगा.

माफ़ कर दिए जाएंगे ये चार्ज

साथ ही ग्राहकों को तुगलकाबाद से कानपुर तक खाली वैगन के लिए होने वाले चार्ज माफ़ कर दिए जाएंगे, जिससे उनकी लागत और भी कम होगी. अधिकारियों ने साफ़ किया कि अगर ट्रेन या कुछ कंटेनर तुगलकाबाद से कानपुर तक खाली रहते हैं, तो ग्राहकों से कोई अतिरिक्त किराया वसूल नहीं किया जाएगा.

पायलट प्रोजेक्ट से कितने फायदे?

मंत्रालय के अनुसार इस पायलट प्रोजेक्ट से ग्राहकों को कई फायदे होंगे जैसे समय पर और भरोसेमंद डिलीवरी, सड़क परिवहन के मुकाबले सस्ता विकल्प, उत्तर भारत के अंदरूनी इलाकों से बेहतर कनेक्टिविटी, और जल्दी सेवा लेने वालों को विशेष प्राथमिकता.

यह पहल सड़क से रेलवे पर शिफ्ट करके पर्यावरण की रक्षा में भी मदद करेगी जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और भारत की हरित लॉजिस्टिक्स की प्रतिबद्धता मजबूत होगी. इस योजना के जरिए भारतीय रेलवे और CONCOR ग्राहक-केंद्रित, भरोसेमंद और टिकाऊ लॉजिस्टिक्स सेवाओं पर अपना ध्यान दोबारा दिखा रहे हैं.

मंत्रालय ने कहा कि इस निश्चित समय में चलने वाली ट्रेन सेवा की शुरुआत एक बड़ा कदम है, जो सप्लाई चेन को ज्यादा प्रभावी और पर्यावरण के लिए जिम्मेदार बनाएगी.