October 2025 में बैंक बंद! जानिए कब-कब आपके काम रुक सकते हैं, अभी नोट कर लें डेट..!
Home > देश > October 2025 में बैंक बंद! जानिए कब-कब आपके काम रुक सकते हैं, अभी नोट कर लें डेट..!

October 2025 में बैंक बंद! जानिए कब-कब आपके काम रुक सकते हैं, अभी नोट कर लें डेट..!

October Bank Holidays 2025 : अक्टूबर 2025 में विभिन्न त्योहारों और साप्ताहिक अवकाशों के कारण देशभर में बैंकों की छुट्टी रहेगी. बैंक कार्य से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक करें-

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: October 1, 2025 10:50:44 AM IST

October 2025 में बैंक बंद! जानिए कब-कब आपके काम रुक सकते हैं, अभी नोट कर लें डेट..!

October Bank Holidays 2025 : आज के डिजिटल युग में भले ही अधिकतर लेन-देन ऑनलाइन माध्यमों जैसे यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग के जरिए हो रहे हैं, लेकिन कई जरूरी बैंकिंग काम अब भी ऐसे हैं जिनके लिए ब्रांच में जाना जरूरी होता है. ऐसे में अगर आप बैंक जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ये जरूर जान लें कि अक्टूबर 2025 में बैंक कब-कब बंद रहेंगे. इस महीने त्योहारों की भरमार के चलते देशभर में कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं.

अक्टूबर में कुल कितने दिन बंद रहेंगे बैंक?

अक्टूबर 2025 में देश के अलग-अलग हिस्सों में कुल 21 दिन बैंक बंद रहेंगे. ये छुट्टियां राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय त्योहारों के आधार पर तय होती हैं. इसके अलावा महीने के हर रविवार और दो शनिवार (दूसरा और चौथा) को भी बैंक बंद रहते हैं.

 मेन त्योहार और छुट्टियां

1 अक्टूबर: विजयादशमी, दुर्गा पूजा, महा नवमी आदि के कारण कई शहरों जैसे कोलकाता, बेंगलुरु, गुवाहाटी, पटना आदि में बैंक बंद रहेंगे.
2 अक्टूबर: गांधी जयंती और दशहरा होने के कारण पूरे देश में बैंक बंद होंगे.
6 अक्टूबर: लक्ष्मी पूजा के कारण कोलकाता और अगरतला में छुट्टी रहेगी.
7 अक्टूबर: महर्षि वाल्मिकी जयंती के अवसर पर चंडीगढ़, शिमला और कुछ अन्य शहरों में बैंक बंद रहेंगे.
10 अक्टूबर: करवा चौथ पर शिमला में बैंक बंद रहेंगे.
18 अक्टूबर: कटि बिहु के चलते गुवाहाटी में बैंक की छुट्टी रहेगी.

दिवाली और उससे जुड़ी छुट्टियां

दिवाली भारत का एक मेन पर्व है, जिसके चलते विभिन्न शहरों में अलग-अलग दिन बैंक में छुट्टी रहती है:

 20 अक्टूबर: दीपावली/काली पूजा के कारण लगभग 25 शहरों में बैंक बंद रहेंगे.
 21-23 अक्टूबर: लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और चित्रगुप्त जयंती जैसे त्योहारों की वजह से देश के कई हिस्सों में छुट्टियां रहेंगी.

महीने के नियमित अवकाश

 5, 12, 19, और 26 अक्टूबर: ये सभी रविवार हैं, जिन पर सभी बैंकों में अवकाश रहेगा.
 11 और 25 अक्टूबर: महीने का दूसरा और चौथा शनिवार है, जब बैंक बंद रहते हैं.

 छठ पूजा और अन्य क्षेत्रीय छुट्टियां

 27-28 अक्टूबर: छठ पूजा के कारण पटना, रांची और कोलकाता में बैंक बंद रहेंगे.
 31 अक्टूबर: सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर अहमदाबाद में बैंक अवकाश रहेगा.

यदि आप अक्टूबर 2025 में बैंक से जुड़ा कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो पहले ये लिस्ट जरूर देख लें. इन छुट्टियों को ध्यान में रखकर ही अपने काम की योजना बनाएं, ताकि किसी जरूरी दिन बैंक बंद होने के कारण आपको परेशानी न हो.

Tags: bank holiday list 2025october bank holidaysoctober bank holidays 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025

Dussehra 2025 पूजा में करें इन मंत्रों का जप, शत्रुओं...

October 2, 2025

7 तरह की रोटियाँ: स्वाद, सेहत और ऊर्जा का खजाना

October 1, 2025
October 2025 में बैंक बंद! जानिए कब-कब आपके काम रुक सकते हैं, अभी नोट कर लें डेट..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

October 2025 में बैंक बंद! जानिए कब-कब आपके काम रुक सकते हैं, अभी नोट कर लें डेट..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

October 2025 में बैंक बंद! जानिए कब-कब आपके काम रुक सकते हैं, अभी नोट कर लें डेट..!
October 2025 में बैंक बंद! जानिए कब-कब आपके काम रुक सकते हैं, अभी नोट कर लें डेट..!
October 2025 में बैंक बंद! जानिए कब-कब आपके काम रुक सकते हैं, अभी नोट कर लें डेट..!
October 2025 में बैंक बंद! जानिए कब-कब आपके काम रुक सकते हैं, अभी नोट कर लें डेट..!