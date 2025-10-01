फैमिली ट्रिप का इंतजार हुआ खत्म, 5 अक्टूबर से चलेगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, जानिए किराया से लेकर अन्य ज़रूरी सुविधाएं
परिवार के साथ धार्मिक यात्रा (Religious Journey) करने के लिए अब आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं. कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने यात्रियों को बड़ा तोहफा देते हुए बेस्ड टूर पैकेज (Best Tour Package) लॉन्च किया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 1, 2025 1:16:10 PM IST

Bharat Gaurav Tourist Train
Bharat Gaurav Tourist Train

Bharat Gaurav Tourist Train: अगर आप अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. कर्नाटक सरकार और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने एक शानदार मौका लॉन्च किया है. उन्होंने मिलकर “कर्नाटक भारत गौरव काशी दर्शन” थीम-बेस्ड टूर पैकेज लॉन्च कर दर्शकों को बड़ा तोहफा दिया है. 

कब और कैसे शुरू करें अपनी यात्रा:

ट्रेन का नाम: भारत गौरव पर्यटक ट्रेन (Bharat Gaurav Tourist Train)

शुभारंभ तिथि: 5 अक्टूबर 2025 

यात्रा अवधि: कुल 9 दिन और 8 रातें

गंतव्य स्थल: यह विशेष ट्रेन श्रद्धालुओं को एक साथ वाराणसी, गया, अयोध्या और प्रयागराज जैसे चार पवित्र स्थलों के दर्शन कराएगी

पैकेज में शामिल मुख्य सुविधाएं: 

यात्रा क्लास: 

3-एसी क्लास की यात्रा

ठहरने की व्यवस्था: 

नॉन-एसी होटल रूम 

भोजन:  

भोजन (केवल शाकाहारी) पैकेज में हैं शामिल

अन्य सुविधाएं: 

यात्रा के दौरान ट्रेवल इंश्योरेंस, ट्रेन पर सुरक्षा, और नॉन-एसी बसों से ट्रांसफर जैसी सुविधा मिलेगी

दर्शन स्थल:

वाराणसी: काशी विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकटमोचन हनुमान मंदिर और गंगा आरती

अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर

गया: विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर

प्रयागराज: संगम पर पवित्र स्नान और हनुमान मंदिर के दर्शन।

किराया और सब्सिडी:

जानकारी के मुताबिक, इस पैकेज की कीमत प्रति यात्री 22 हजार 550 रुपये रखी गई है. कर्नाटक सरकार ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए 7 हजार 500 रुपये की सब्सिडी देने की बड़ी घोषणा की है. यह धार्मिक यात्रा यात्रियों को सिर्फ और सिर्फ 15 हजार रुपये में उपलब्ध कराएगी.

चढ़ने के स्टेशन: 

यात्री यात्रा की शुरुआत बेंगलुरु के यशवंतपुर स्टेशन से करेंगे.  इसके अलावा तुमकुरु, बीरूर, दावणगेरे, हावेरी, हुबली और बेलगाम से भी ट्रेन में सवार होने का मौका मिलेगा

