e-Aadhaar App : अब आधार अपडेट करना होगा आसान, एक ऐप कर देगा सारा काम, बस इस चीज के लिए दौड़ना होगा Aadhaar सेंटर !

e-Aadhaar App launch in India : भारत सरकार आधार यूजर्स और धारकों के लिए एक नया मोबाइल ऐप विकसित कर रही है. ये ऐप यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) द्वारा बनाया जा रहा है. इस ऐप का उद्देश्य यूजर्स को बिना आधार सेवा केंद्र जाए, अपने पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा देना है.

ऐप से क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

इस मोबाइल ऐप के माध्यम से नाम, पता, जन्मतिथि जैसे पर्सनल डिटेल्स सीधे मोबाइल से अपडेट किए जा सकेंगे. इससे यूजर्स को लंबी कतारों में खड़े होने या कागजी कार्यवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी. अभी ऐप पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा. ये ऐप खासतौर पर सरल और उपयोग में आसान डिजिटलीकृत सेवा प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा है.

e-आधार क्या है?

नया आधार मोबाइल ऐप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जिससे यूजर्स अपने नाम, पता और जन्मतिथि जैसे जरूरी डिटेल्स को अपने स्मार्टफोन से ही अपडेट कर सकेंगे. इसका उद्देश्य लोगों को आधार सेवा केंद्रों पर जाने से बचाना और प्रोसेस को सरल बनाना है.

इस ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और फेस आईडी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि सेवा सेफ और भरोसेमंद हो. नवंबर से आधार यूजर्स को केवल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैनिंग) के लिए ही केंद्रों पर जाना पड़ेगा. ये बदलाव पूरी प्रक्रिया को तेज, सेफ और आसान बनाने के लिए किया गया है.

ऐप किन दस्तावेजों को सपोर्ट करेगा?

UIDAI इस ऐप के जरिए यूजर्स के डेटा को सरकारी प्रमाणित स्रोतों से सीधे प्राप्त करने की योजना बना रहा है. इसमें जन्म प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, MNREGA रिकॉर्ड्स और बिजली बिल जैसी जानकारियां शामिल होंगी. इससे पता सत्यापन की प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी.

आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल का परिचय

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाना है. ये पोर्टल आधार सेवाओं की दक्षता और यूजर्स एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने में मदद करेगा. इससे आधार सेवा प्रणाली ज्यादा समावेशी और सुलभ बनेगी.

इस नए मोबाइल ऐप और पोर्टल के जरिए भारत सरकार आधार सेवाओं को डिजिटल और आसान बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि हर नागरिक को बिना किसी परेशानी के आधार से जुड़ी सेवाएं मिल सकें.