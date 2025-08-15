Chhattisgarh: दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर में 6 युवकों की मौत

राजनंदगांव से मनोज चंदेल रिपोर्ट

Chhattisgarh: राजनांदगांव में बहुत दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है ,एक तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर में 6 युवकों की मौत हो गई है।1 घायल घायल का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। सभी 6 शवों को छुरिया सामुदायिक हॉस्पिटल में रखा गया है जिसको सभी के परिवार जनों को सौंपा जाएगा।

राजनांदगांव जिले में चिरचारी नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार और ट्रक की भीषण टक्कर में 6 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 चालक गंभीर रूप से घायल है। जहाँ इलाज जारी है। दिल दहला देने वाली घटना है। जहां बागनदी थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क चिरचारी नेशनल हाईवे चौराहे के पास एक हृदयविदारक सड़क हादसा हो गया है। इस सड़क हादसे में कार सवार 6 युवकों की मौत हो गई।

6 मृतक और 1 की हालत गंभीर

क्षतिग्रस्त हुई कार महाराष्ट्र की है। कार में 7 लोग सवार थे। कार सवार लोग नागपुर से राजनांदगाव की तरफ जा रहे थे। कार चार लेन सड़क पर चल रही थी। कार इतनी स्पीड में थी कि, अचानक ब्रेक मारने पर कार दूसरी तरफ मुड़ गई। दूसरे रास्ते से सामने आ रही ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दिया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 1 कार चालक गंभीर रुप से घायल है।

बागनदी थाना क्षेत्र के पास हुआ हादसा: पुलिस की प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक एक कार में 7 लोग सवार होकर उज्जैन से महाकाल बाबा के दर्शन कर जगन्नाथ पुरी जा रहे थे. इस दौरान बागनदी के चिरचारी नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ. कार नागपुर से राजनांदगांव होते हुए ओडिशा की तरफ जा रही थी. इस दौरान कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई. इस हादसे में 6 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई. जबकि ड्राइवर बुरी तरह घायल है।

सुबह 5 बजे टक्कर

बागनदी एरिया में नेशनल हाईवे पर आज सुबह 5 बजे कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई.जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई.मरने वाले सभी लोग मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र के रहने वाले हैं .जो उज्जैन से दर्शन कर जगन्नाथ पुरी जा रहे थे. फिलहाल मृतकों और घायल के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा-विजय मिश्रा, थाना प्रभारी, बागनदी थाना।

पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में ले लिया है. मृतकों के परिवार वालों से पुलिस संपर्क साध रही है. घटना की पूरी जांच के बाद पुलिस इस पर और बयान जारी करेगी. इस घटना ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।