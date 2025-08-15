Home > देश > UP News: ‘केशव मौर्य जैसा होगा हाल, कभी…सीएम योगी की तारीफ करने पर भड़के शिवपाल यादव, पूजा पाल को लेकर दिया बड़ा बयान

UP News: ‘केशव मौर्य जैसा होगा हाल, कभी…सीएम योगी की तारीफ करने पर भड़के शिवपाल यादव, पूजा पाल को लेकर दिया बड़ा बयान

Shivpal Yadav On Pooja Pal: समाजवादी पार्टी (सपा) से निष्कासित विधायक पूजा पाल द्वारा सीएम योगी के कार्यों की तारीफ के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। अब सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने पूजा पाल पर बड़ा हमला बोला है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 15, 2025 15:47:00 IST

Shivpal Yadav On Pooja Pal
Shivpal Yadav On Pooja Pal

Shivpal Yadav On Pooja Pal: समाजवादी पार्टी (सपा) से निष्कासित विधायक पूजा पाल द्वारा सीएम योगी के कार्यों की तारीफ के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। अब सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने पूजा पाल पर बड़ा हमला बोला है। शिवपाल ने कहा कि पूजा पाल का हश्र भाजपा के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसा होगा और वह अब कभी विधायक नहीं बन पाएंगी। शिवपाल ने यह बयान 15 अगस्त को इटावा में दिया।

आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में सीएम योगी के कार्यों की तारीफ करने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

राजू पाल की पत्नी हैं, विधायक पूजा पाल

बता दें कि पूजा पाल पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी हैं, जिनकी 2005 में हत्या कर दी गई थी। राजू पाल की हत्या के बाद पूजा पाल ने राजनीति में कदम रखा और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। बाद में वह सपा में शामिल हो गईं और 2022 के विधानसभा चुनाव में चायल सीट से विधायक चुनी गईं। पिछले कुछ समय से वह पार्टी लाइन से अलग बयान दे रही थीं, जिसके चलते उन्हें सपा से निष्कासित कर दिया गया था।

शिवपाल का योगी सरकार पर हमला 

पूजा पाल पर निशाना साधने के अलावा शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार पर भी हमला बोला। सपा महासचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री बकवास और झूठ बोलते हैं। भाजपा ने पिछले आठ सालों में एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने किसानों, बिजली की समस्या, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार को घेरा। शिवपाल ने कहा कि प्रदेश को नौकरशाही के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है।

शिवपाल ने आगे कहा कि उन्होंने विधानसभा सत्र को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। शिवपाल ने कहा कि सरकार साल में 45 बैठकें नहीं करती, बल्कि 4 दिन के सत्र में रटे-रटाए भाषण दोहराती है। लखनऊ की सड़कों की दुर्दशा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर दो दिन की बारिश में स्मार्ट सिटी की हकीकत उजागर हो जाती है, तो सोचिए पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा।

निषकाशित होने के बाद पूजा पाल ने क्या कहा?

पूजा पाल ने कहा, “मैं सिर्फ एक विधायक नहीं, बल्कि हज़ारों पीड़ित महिलाओं की आवाज़ भी हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाया है। जब मैं पार्टी में थी, तब भी कहती थी कि उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाया है। जो सही है, उसे सही ही कहा जाएगा।”

अपने निजी जीवन का जिक्र करते हुए पूजा पाल ने कहा, “मैंने राजनीति बाद में शुरू की। मैं बाद में विधायक बनी। पहले मैं एक पीड़ित महिला थी, एक पीड़ित पत्नी थी। मेरे पति राजू पाल की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। मेरी शादी को सिर्फ नौ दिन हुए थे। उस मुश्किल घड़ी में, मैं घर से बाहर निकली और न्याय के लिए लड़ी।”

Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की बड़ी घोषणा, रायपुर में जल्द लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जन्माष्टमी के दिन तुलसी की मंजरी से कर दे ये...

August 15, 2025

जन्माष्टमी के अगले ही दिन इन 3 राशियों का खुलेगा...

August 15, 2025

जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को करना चाहते है खुश तो...

August 15, 2025

Krishna janmashtami के दिन घर की इस दिशा में रखें...

August 15, 2025

क्या आपको भी है अमला खाने का शौक तो, ये...

August 14, 2025

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025
UP News: ‘केशव मौर्य जैसा होगा हाल, कभी…सीएम योगी की तारीफ करने पर भड़के शिवपाल यादव, पूजा पाल को लेकर दिया बड़ा बयान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

UP News: ‘केशव मौर्य जैसा होगा हाल, कभी…सीएम योगी की तारीफ करने पर भड़के शिवपाल यादव, पूजा पाल को लेकर दिया बड़ा बयान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP News: ‘केशव मौर्य जैसा होगा हाल, कभी…सीएम योगी की तारीफ करने पर भड़के शिवपाल यादव, पूजा पाल को लेकर दिया बड़ा बयान
UP News: ‘केशव मौर्य जैसा होगा हाल, कभी…सीएम योगी की तारीफ करने पर भड़के शिवपाल यादव, पूजा पाल को लेकर दिया बड़ा बयान
UP News: ‘केशव मौर्य जैसा होगा हाल, कभी…सीएम योगी की तारीफ करने पर भड़के शिवपाल यादव, पूजा पाल को लेकर दिया बड़ा बयान
UP News: ‘केशव मौर्य जैसा होगा हाल, कभी…सीएम योगी की तारीफ करने पर भड़के शिवपाल यादव, पूजा पाल को लेकर दिया बड़ा बयान
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?