Chandauli: जमीन विवाद में पूर्व विधायक का हंगामा, SDM आवास पर पहुंच कर काटा बवाल

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 15, 2025 16:42:23 IST

चंदौली से अवनीश तिवारी की रिपोर्ट 

Chandauli: जमीन विवाद में पूर्व विधायक ने SDM आवास पर पहुंच कर खूब हंगामा किया है।15 भू-माफियाओं पर दर्ज हुए मुक़दमे को लेकर नाराज चल रहे थे। 
मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में एक ज़मीन विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। हाल में सामने आए इस मामले में पूर्व विधायक बब्बन सिंह चौहान और उनके समर्थकों ने एसडीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का कारण पुलिस द्वारा 15 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमा है, जो भूमि पर अवैध कब्जा करने के प्रयास से संबंधित है।

घटना का केंद्र हरिशंकरपुर गांव की एक निजी भूमि है, जो ऊषा देवी के पति द्वारा 1990 में खरीदी गई थी। जब ऊषा देवी एसडीएम के आदेश पर राजस्व टीम के साथ 30 जुलाई को बाउंड्रीवाल की मरम्मत कराने पहुंचीं, तो कुछ लोगों ने उनके खिलाफ बगावत की। आरोप है कि इन्होंने ना केवल सामान छीनने की कोशिश की, बल्कि प्रति बिस्वा 10 लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी।

पुलिस ने लिया संज्ञान 

ऊषा देवी ने 12 अगस्त को फिर से राजस्व टीम के साथ मौके पर जाने का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी स्थिति हाथ से बाहर हो गई। आरोपीगण ने टीम के साथ दुर्व्यवहार किया और सरकारी कार्य में व्यवधान डालने की कोशिश की। पुलिस ने मामले में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए ओमप्रकाश गुप्ता, संतोष चौहान, विनोद यादव सहित 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

पूर्व विधायक ने SDM के आवास का किया घेराव 

इस मामले पर पूर्व विधायक बब्बन सिंह चौहान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ एसडीएम अनुपम मिश्रा के आवास का घेराव किया और वहां सीओ के साथ विवाद में उलझ गए। आरोप है कि उन्होंने एसडीएम के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। अलीनगर और मुगलसराय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया।

सूत्रों की माने तो जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है अवैध प्लाटिंग का काम करते हैं पहले भी इनके ऊपर मुक़दमे दर्ज है लखनऊ रह रही महिला के निजी प्लाट को बंजर बताकर पहले बाउंड्री तोड़ दी फिर बाउंड्री के एवज में 10 लाख रुपए रंगदारी की माँग कर रहे थे, महिला  ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व की टीम ने महिला की ज़मीन की बाउंड्री कराई वही बवाल करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था 

भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तयारी 

एसडीएम अनुपम मिश्रा ने बताया कि आरोपी पहले से कई गंभीर मामलों में शामिल हैं और ये लोग एक महिला की जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस मामले ने न केवल स्थानीय प्रशासन को चुनौती दी है, बल्कि यह भूमि विवादों में राजनीतिक हस्तक्षेप के सवाल को भी उठाता है। उपजा तनाव इस बात का संकेत है कि भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

