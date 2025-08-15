Home > देश > Kanpur: स्वतंत्रता दिवस पर धूमधाम से मनाया गया कार्यक्रम

Kanpur: कानपुर देहात के ईको पार्क माती में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यमंत्री अजीत सिंह पाल ने शिरकत की और ध्वजारोहण किया।

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 15, 2025 15:54:33 IST

कानपूर से उमंग अग्रवाल की रिपोर्ट 

Kanpur: कानपुर देहात के ईको पार्क माती में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यमंत्री अजीत सिंह पाल ने शिरकत की और ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और किट वितरित किए गए।

कार्यक्रम में देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। माननीय राज्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि आजादी हमें एक लंबे संघर्ष के बाद मिली है और हमें अपने वीर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद रखना चाहिए।

नवागंतुक जिलाधिकारी कपिल सिंह ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें आजादी के संघर्षों को याद रखना चाहिए और देश को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्र ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और सभी को देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत किया।

कार्यक्रम में क्षय रोगियों में किट वितरण 

कार्यक्रम में क्षय रोगियों को निक्षय पोषण योजना के तहत पोषण पोटली किट, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पोषण पोटली किट, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड वितरित किए गए और क्रास कन्ट्री रेस के विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे, जिनमें मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन, सीएमओ डॉ एके सिंह और अन्य शामिल थे।

शहीदों को पुष्प अर्पित,  पर्यावरण संरक्षण का दिया सन्देश

कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री जी ने ईको पार्क स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया और ईको पार्क में एक पेड़ मॉ के नाम 2.0 के तहत पौधा रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके अलावा, क्रास कन्ट्री रेस का आयोजन किया गया, जिसमें ओपेन पुरुष और ओपेन महिला वर्ग के तहत पांच किलोमीटर की रेस हुई।

कार्यक्रम में मा0 जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं, समूह की महिलाएं और आमजन ने प्रतिभाग किया। माननीय राज्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और समाज व देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।

