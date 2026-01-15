महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में वोट नहीं डाल पाए अंबानी, पहुंचने से पहले ही वोटिंग बूथ का गेट हो गया बंद

BMC Elections: महाराष्ट्र में जारी नगरपालिका के चुनाव से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बीएमसी चुनाव में अंबानी वोट नहीं डाल पाए. विला थेरेसा वोटिंग बूथ का गेट बंद हो गया था और अंबानी समय पर नहीं पहुंच पाए. हालांकि, उनके सिक्योरिटी गार्ड पहुंच गए थे लेकिन अंबानी के समय पर न पहुंच पाने के कारण वे वापस लौट गए.
इससे जुड़ें काफी वीडियो सामने आ रही है. जिसमें बूथ का गेट बंद नजर आ रहा है और गेट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान नजर आ रहे है. इस वीडियो में पुलिस कर्मी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गेट बंद हो चुका है. इस वीडियो में यह भी कहते हुए सुना जा रहा है कि समय खत्म हो गया है. सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दे रही है.
खबर अपडेट की जा रही है..
BMC Elections 2026: स्याही की जगह किस मार्कर पेन का किया जा रहा इस्तेमाल? डबल वोटिंग की आशंका से मचा हड़कंप
BMC Election 2026 LIVE: एक्सिस माई इंडिया के अनुसार कौन बनी सबसे बड़ी पार्टी?