‘BMC चुनाव में पहली बार…’ हेमा मालिनी के सामने आखिर क्यों भड़क उठा आम नागरिक? यहां देखें- वीडियो

Heme Malini Viral Video: हेमा मालिनी उन कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज में से थीं जिन्होंने आज (15 जनवरी, 2026) महाराष्ट्र BMC चुनावों के लिए वोट डाला. वोट डालने के बाद उन्होंने अपनी उंगली पर लगी स्याही भी दिखाई और सेंटर के बाहर रिपोर्टर्स से बात की. हालांकि, उन्हें गुस्से में खड़े लोगों का सामना करना पड़ा जो घंटों से वोट डालने के लिए लाइन में खड़े थे.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें हेमा मालिनी मीडिया से बात करती हुई दिख दिखाई दे रही हैं. तभी एक आम नागरिक ने सेंटर में उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने पर उनका विरोध किया.

आम नागरिक ने क्या कहा? (What did the average citizen say?)

जब हेमा मालिनी मीडिया से बात कर रही थी. तभी एक आम नागरिक कहता है कि हम पिछले 60 सालों से यहां हैं, और पहली बार यहां इतनी अफरा-तफरी है. मैं सुबह 7.45 बजे से यहां हूं और मैंने 9.30 बजे वोट डाला. कोई जवाब देने वाला नहीं है. कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है. यहां तक ​​कि कोई लोकल वर्कर भी नहीं है. हेमा ने अपनी टीम के किसी सदस्य को इस मामले को संभालने के लिए बुलाया. फिर उन्होंने रिपोर्टर्स से बात की और कहा कि सब लोगों को वोट देने के लिए आना चाहिए. जैसे अभी सुबह मैं वोट देने आ गई हूं. मेरा आगे बहुत काम है, वह भी करेंगे. लेकिन यह मुंबई के हर नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है.

ANGRY Common Citizens Confront Hema Malini As She Gets a Special Treatment By Election Commission and Citizens Were Left Standing.#HemaMalini #BMCElection2026 pic.twitter.com/YMaKUi7qPy — $@M (@SAMTHEBESTEST_) January 15, 2026







किन-किन सितारों ने किया मतदान? (Which celebrities cast their votes?)

हेमा के अलावा, अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, सान्या मल्होत्रा, जॉन अब्राहम, तमन्ना भाटिया, ज़ोया अख्तर, दिव्या दत्ता, नाना पाटेकर और विशाल ददलानी जैसे बॉलीवुड सितारे भी शहर के पोलिंग सेंटर्स पर वोट डालते हुए देखे गए. वोटिंग जारी है और सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक चलेगी, वोटों की गिनती शुक्रवार (16 जनवरी, 2026) को होगी. राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, नगर निगम चुनावों के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की व्यवस्था की गई है. इसमें 43,958 कंट्रोल यूनिट और 87,916 बैलेट यूनिट शामिल हैं. अकेले बृहन्मुंबई नगर निगम के लिए 11,349 कंट्रोल यूनिट और 22,698 बैलेट यूनिट की व्यवस्था की गई है.