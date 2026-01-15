BMC Elections 2026: स्याही की जगह किस मार्कर पेन का किया जा रहा इस्तेमाल? डबल वोटिंग की आशंका से मचा हड़कंप

BMC Elections 2026: मुंबई में अहम BMC चुनावों के साथ-साथ महाराष्ट्र की 28 दूसरी नगर पालिकाओं के लिए वोटिंग खत्म हो गई है. हालांकि, एक बढ़ते विवाद ने चुनावों पर असर डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि वोटरों की उंगलियों पर मशहूर न मिटने वाली स्याही की जगह मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है.

उसी दिन हुए पुणे के PMC चुनावों में भी इसी तरह की शिकायतें मिली थीं, मुंबई वालों ने आरोप लगाया है कि इन निशानों को पानी या रगड़ने से आसानी से मिटाया जा सकता है. इससे संभावित डबल वोटिंग को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, खासकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 11 लाख से ज़्यादा डुप्लीकेट एंट्रीज़ को देखते हुए.

मार्कर पेन: आसानी से मिटाने के पीछे का विज्ञान

मार्कर पेन, जिनमें पानी या अल्कोहल-बेस्ड डाई होती है, पारंपरिक स्याही की बोतलों और ब्रश की तुलना में साफ और बिना फैले लगाने में आसान होते हैं, जैसा कि औरंगाबाद (2015) और नागपुर (2012) में आजमाया गया था. राज्य चुनाव आयोग (SEC) के अधिकारी भीड़ वाले बूथों पर इनकी स्पीड की तारीफ करते हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इन डाई में टिकाऊपन नहीं होता, ये सिल्वर नाइट्रेट-बेस्ड फॉर्मूले की तरह घुल जाती हैं.

BMC के मल्टी-मेंबर वार्डों में, जहां वोटर EVM के ज़रिए चार वोट तक डालते हैं, हटाने योग्य निशान MCC के उल्लंघन के बीच जोखिम को बढ़ाते हैं, जैसे कि चुनाव से पहले 2,100 से ज़्यादा अवैध होर्डिंग्स हटाए गए.

कैसे करता है काम?

स्टैंडर्ड मार्कर इंक में डाई, सॉल्वेंट और बहुत कम रेज़िन होते हैं जो कागज या नॉन-पोरस सतहों के लिए होते हैं, इनमें चुनाव की न मिटने वाली स्याही में पाए जाने वाले सिल्वर नाइट्रेट जैसे टिकाऊ एजेंट नहीं होते हैं. पानी-बेस्ड वर्जन जल्दी सूख जाते हैं या रगड़ने पर फैल जाते हैं, जबकि अल्कोहल वाले वर्जन सतह पर ही असर करते हैं लेकिन साबुन में मौजूद इमल्सीफायर से हट जाते हैं, जिससे चुनावों के वीडियो में जल्दी हटने की बात समझ में आती है.

त्वचा के प्राकृतिक तेल और केराटिन परत मार्कर डाई के साथ बहुत कम इंटरैक्ट करते हैं, जो सिल्वर नाइट्रेट के विपरीत सतह के चिपकने पर निर्भर करते हैं, जो UV किरणों और प्रोटीन बॉन्डिंग के ज़रिए काला हो जाता है.

बस रगड़ने से पतली डाई की परत हट जाती है, जिसमें अल्कोहल सूखने में मदद करता है; टेस्ट में दिखाया गया है कि गीले कपड़े से 10 सेकंड तक रगड़ने के बाद 90 प्रतिशत निशान हल्के हो जाते हैं, जिससे डुप्लीकेट एंट्री वाली लिस्ट में डबल वोटिंग का खतरा बढ़ जाता है. मिटने वाली स्याही की

चुनावी स्याही और धांधली के दावे

भारत की चुनावी स्याही, जिसे 1962 से सिर्फ मैसूर पेंट्स सप्लाई कर रहा है, उसमें 10-18 प्रतिशत सिल्वर नाइट्रेट होता है जो UV लाइट में त्वचा के केराटिन से जुड़ जाता है, जिससे 15 से ज़्यादा दिनों तक रहने वाला दाग बनता है और जो ब्लैक-लाइट में भी दिखता है.

पहले भी कमी के कारण अस्थायी मार्कर या नकली स्याही का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन BMC के मार्कर पेन पर स्विच करने की कोई पहले से सूचना न होने के कारण चुनाव में “धांधली” होने के आरोप लग रहे हैं.

हालांकि, SEC ने चुनावों के दौरान किसी भी धांधली के दावे को खारिज कर दिया है. उनके अनुसार, EVM और फोटो ID पर कड़ी नज़र रखी जा रही है.