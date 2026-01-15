BMC Election 2026 LIVE: मुंबई की सियासत में आज महासंग्राम, फडणवीस–शिंदे बनाम ठाकरे ब्रदर्स!

BMC Election 2026 LIVE: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के लिए वोटिंग आज, 15 जनवरी, 2026 को होनी है, जो चार साल की देरी के बाद शहर में चुनावों की वापसी का प्रतीक है. मुंबईकर नए कॉर्पोरेटर चुनने के लिए वोट डालेंगे, साथ ही आपको बता दें कि पिछले नगर निगम चुनाव 2017 में हुए थे. जानकारी के मुताबिक, राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने 15 दिसंबर, 2025 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसमें मुंबई सहित 29 नगर निगमों में चुनाव शामिल थे. जानकारी के मुताबिक, शहर में, ग्रेटर मुंबई के 227 वार्डों में वोटिंग होगी. वहीं लोगों की भागीदारी को आसान बनाने के लिए, SEC ने वोटिंग के दिन सभी नगर निगम क्षेत्रों में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है.

BMC Election 2026