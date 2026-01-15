Live

BMC Election 2026 LIVE: मुंबई की सियासत में आज महासंग्राम, फडणवीस–शिंदे बनाम ठाकरे ब्रदर्स!

🕒 Updated: January 15, 2026 05:47:34 AM IST

BMC Election 2026 LIVE: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के लिए वोटिंग आज, 15 जनवरी, 2026 को होनी है, जो चार साल की देरी के बाद शहर में चुनावों की वापसी का प्रतीक है. मुंबईकर नए कॉर्पोरेटर चुनने के लिए वोट डालेंगे, साथ ही आपको बता दें कि पिछले नगर निगम चुनाव 2017 में हुए थे. जानकारी के मुताबिक, राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने 15 दिसंबर, 2025 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसमें मुंबई सहित 29 नगर निगमों में चुनाव शामिल थे. जानकारी के मुताबिक, शहर में, ग्रेटर मुंबई के 227 वार्डों में वोटिंग होगी. वहीं लोगों की भागीदारी को आसान बनाने के लिए, SEC ने वोटिंग के दिन सभी नगर निगम क्षेत्रों में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है.

Live Updates

  • 05:40 (IST) 15 Jan 2026

    BMC Election 2026 LIVE: जानें मतदान का समय

    BMC Election 2026 LIVE: महाराष्ट्र की नगर निगमों की 2,869 सीटों के लिए वोटिंग 15 जनवरी को सुबह 7:30 बजे शुरू होगी और शाम 5:30 बजे खत्म होगी. कुल 3.48 करोड़ वोटर 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें मुंबई में 1,700 और पुणे में 1,166 उम्मीदवार शामिल हैं. वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी.

