Crime News: पहले दी नींद की गोलियां फिर तकिए से दबाया गला, तड़प-तड़पकर चली गई पति की जान, मौनिका का ये कांड सुन भूल जाएंगे सोनम-मुस्कान का नाम

Andhra Pradesh Crime News: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पथपट्टिनम स्थित एससी कॉलोनी में प्रेमी के प्यार में पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि, मौनिका ने पहले अपने पति नल्ली राजू को नींद की 5 गोलियां खिलाई और फिर तकिए से गला दबाकर पति की हत्या कर दी। उसके बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर शव को सड़क के किनारे फेंक दिया।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 17, 2025 11:17:52 IST

Crime News (पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट)
Crime News (पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट)

Andhra Pradesh Crime News: पति-पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना एक बार फिर सामने आई है। एक बार फिर पत्नी ने पति को मौत की नींद सुला दी। दरअसल, पूरा मामला आंध्र प्रदेश का बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पथपट्टिनम स्थित एससी कॉलोनी के बाहरी इलाके में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव के पास ही उसकी बाइक भी मिली। पुलिस ने मृतक की पहचान पथपट्टिनम के मोंडी गोला स्ट्रीट निवासी नल्ली राजू (27) के रूप में की। उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, इसलिए पुलिस ने शुरुआत में संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा

हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि मृतक ने नींद की गोलियां खाई थीं और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने गहन जांच शुरू की। राजू की मौत से एक रात पहले मोंडी गोला स्ट्रीट में लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई, तो कैमरों की फुटेज में दो लोग मोंडी गोला स्ट्रीट में संदिग्ध रूप से घूमते दिखाई दिए। दोनों की पहचान गुंडू उदय कुमार और मल्लिकार्जुन के रूप में हुई।

पत्नी ने की थी पति की हत्या

इसके बाद दोनों पकड़े गए, लेकिन मामले की असली कहानी तब सामने आई जब राजू की पत्नी से पूछताछ की गई। तब पता चला कि राजू की पत्नी मौनिका ने ही उसकी हत्या की थी। पटापट्नम के मोंडी स्ट्रीट निवासी नल्ली राजू की शादी 8 साल पहले मौनिका से हुई थी। उनके दो बेटे हैं। हालाँकि, मौनिका का कुछ समय से पटापट्नम के गुंडू उदय कुमार के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था।

जब नल्ली राजू को इस बात का पता चला, तो उसने और उसके परिवार वालों ने मौनिका को कई बार डांटा, लेकिन अपने प्रेमी के प्यार में पागल मौनिका ने अपने प्रेमी से दूरी नहीं बनाई और अपने पति की हत्या की साजिश रची क्योंकि वह उसके और उसके प्रेमी के बीच रोड़ा बन रहा था। फिर 5 अगस्त को मौनिका ने अपने पति के खाने में नींद की 5 गोलियाँ मिला दीं।

तकिये से घोंटा पति का गला

इसके बाद, जब आधी रात बीत गई, तो मौनिका ने अपने प्रेमी गुंडू उदय कुमार को बुलाया। वह अपने दोस्त मल्लिकार्जुन के साथ नल्ली राजू के घर पहुंचा। फिर उन्होंने राजू के मुंह पर तकिया रखकर उसका गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। बाद में, उदयकुमार और मल्लिकार्जुन ने पहले राजू की बाइक ली और उसे एससी स्ट्रीट के अंत में खड़ी कर दी। फिर, उन्होंने राजू के शव को अपनी साथ लाई हुई बाइक पर लाद दिया।

बाइक के पास फेंक दिया शव

उन्होंने राजू के शव को एससी कॉलोनी में पहले खड़ी की गई बाइक के पास फेंक दिया। हत्यारों ने सोचा कि सब यही सोचेंगे कि राजू बाइक से गिरकर दुर्घटनावश मर गया। योजना के अनुसार, अगली सुबह मौनिका ने अपने रिश्तेदारों को फोन करके बताया कि उसका पति, जो रात को घर से निकला था, घर नहीं लौटा है। बाद में जब स्थानीय लोगों ने राजू का शव देखा तो, मौनिका को इसकी सूचना दी। जैसे ही मौनिका ने राजू का शव देखा वो फूट-फूटकर रोने लगी और कुछ न जानने का नाटक करने लगी।

पुलिस की जांच में आखिरकार हत्यारों का राज खुल गया। इस हत्याकांड में पुलिस ने नल्ली राजू की पत्नी मौनिका, उसके प्रेमी गुंडू उदय कुमार और उसके दोस्त मल्लिकार्जुन को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

Tags: Andhra Pradesh Crime NewsAndhra Pradesh Newscrime newsWife killed husband
