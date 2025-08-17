Home > देश > UP Political News: अखिलेश यादव भी माफियाओं का साथ दे रहे… पार्टी से निष्कासन के बाद पूजा पाल का सपा अध्यक्ष पर बड़ा हमला, सीएम योगी से मुलाकात के पीछे की भी बताई वजह

Pooja Pal attacked Akhilesh Yadav: सपा से निष्कासित होने के बाद कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल सुर्खियों में हैं। उनके बारे में खूब बयानबाजी भी हो रही है। इसी कड़ी में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है। इसके अलावा जा पाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी बड़ा हमला बोला है।

August 17, 2025

दरअसल यह सब तब शुरू हुआ जब विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के दौरान योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ करने पर सपा नेतृत्व ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। अखिलेश यादव के इस फैसले पर पूजा पाल ने कहा कि क्या मुझे न्याय दिलाने वालों की तारीफ करना गलत है?

अखिलेश यादव भी माफियाओं का साथ दे रहे – पूजा पाल

सपा से निकाले जाने के बाद पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 2012 में जब वह सपा में शामिल हुई थीं, तब यह अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी थी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि अखिलेश यादव भी माफिया का साथ दे रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अब यह फिर से नेताजी मुलायम सिंह यादव की पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि मुझे उस व्यक्ति की तारीफ करने के लिए पार्टी से निकाला जा रहा है जिसने मेरे पति के हत्यारों का खात्मा किया।

सीएम योगी से की मुलाकात

सीएम योगी से मुलाकात पर पूजा पाल ने कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने आगे कहा कि मतदान के बाद से उनकी अखिलेश यादव से कोई मुलाकात नहीं हुई है। इसके अलावा उन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट देने को लेकर भी सफाई दी और कहा कि उन्होंने अपने पति के हत्यारों को न्याय दिलाने वाले को वोट दिया। इससे पहले भी कई बार राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव हुए, लेकिन तब उन्होंने पार्टी लाइन नहीं तोड़ी।

भविष्य के बारे में पूजा पाल ने कहा कि उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं लिया है कि वह आगे कहां जाएंगी। उनका कहना है कि आने वाले समय में वह अपने समाज के बीच जाएंगी और समाज के लोग ही उनके भविष्य का रास्ता तय करेंगे।

