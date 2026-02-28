Home > मनोरंजन > क्या तान्या मित्तल बनेंगी एकता कपूर की नई हीरोइन? गिफ्ट्स और बकलावा के साथ खास मुलाकात; शेयर किया VIDEO

Tanya Mittal: 'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार एपिसोड से तान्या मित्तल की किस्मत बदलती दिख रही है. शो में गेस्ट के तौर पर आईं टीवी क्वीन एकता कपूर ने उन्हें एक रोल ऑफर किया है. फैंस तब से इंतजार कर रहे थे कि यह कोलेबोरेशन कब शुरू होगा.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 28, 2026 11:50:28 PM IST

Tanya Mittal: बिग बॉस 19‘ के वीकेंड का वार एपिसोड से तान्या मित्तल की किस्मत बदलती दिख रही है. शो में गेस्ट के तौर पर आईं टीवी क्वीन एकता कपूर ने उन्हें एक रोल ऑफर किया है. फैंस तब से इंतजार कर रहे थे कि यह कोलेबोरेशन कब शुरू होगा. अब तान्या ने खुद एकता कपूर के साथ अपने नए प्रोफेशनल वेंचर को कन्फर्म किया है.

तान्या एकता कपूर के घर गईं

हाल ही में तान्या मित्तल एकता कपूर से उनके घर पर मिलीं है. उन्होंने इस मीटिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में तान्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, “मैम, मुझसे मिलकर कैसा लगा?” एकता ने मजाक में कहा कि बिग बॉस के घर में उन्हें जो रोल ऑफर हुआ था, उसे पाने में बहुत समय लगा है.

जब तान्या ने पूछा कि क्या ऑफर अभी भी है, तो एकता ने साफ जवाब दिया, “मेरे पास आपके लिए एक लिखा हुआ ऑफर है. मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं.” तान्या ने तुरंत हंसते हुए पूछा, “तो, मैं हीरोइन बनूंगी, है ना?” एकता ने जवाब दिया, “बिल्कुल.” एकता ने तान्या को उनके लिए लाए गए तोहफ़ों के लिए भी धन्यवाद दिया और कहा कि उनका भविष्य अच्छा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह रिश्ता लंबे समय तक चलेगा.

इस खास मुलाकात के बाद तान्या ने सोशल मीडिया पर एक लंबा और इमोशनल नोट शेयर किया है. उन्होंने लिखा कि सपने सच होते हैं, और एकता कपूर से मिलकर उन्हें इस बात पर पूरा यकीन हो गया है. तान्या ने एकता को सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक एहसास बताया है. उन्होंने आगे कहा कि एकता कपूर इंडस्ट्री की क्वीन होने के अलावा सपनों को हकीकत में बदलने वाली एक ताकत हैं. अपनी इतनी बड़ी सफलता के बावजूद उनकी सादगी और अपनापन उन्हें सबसे अलग बनाता है. तान्या ने खुद को बहुत खुश आभारी और प्रेरित बताया है.

