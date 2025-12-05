Amaal Malik-Tanya Mittal Wedding: ये क्या? फाइनल से पहले बिग बॉस के घर में अमाल ने भरी तान्या मित्तल की मांग! Video वायरल

Amaal Malik and Tanya Mittal Wedding Viral Video: बिग बॉस 19 अपने आखिरी चरण पर आ गया है. मिड वीक एविक्शन के बाद सलमान खान होस्टेड शो को इस सीजन के टॉप 5 कंटेस्टेंट मिल गए हैं. फाइनल में गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, अमाल मलिक और तान्या मित्तल पहुंचे हैं. लेकिन, फाइनल से पहले बिग बॉस के फैंस को झटका लग गया है. जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अमाल मलिक अपनी को-कंटेस्टेंट और तान्या मित्तल की मांग भरते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो देख बिग बॉस के फैंस के तोते उड़ गए हैं.

क्या तान्या मित्तल और अमाल मलिक ने शादी कर ली?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि तान्या मित्तल लाल रंग का जोड़ा पहने खड़ी हैं और उनकी मांग में सिंदूर भरा है. वहीं, अमाल मलिक ब्लू रंग के सूट में अपने हाथों से तान्या मित्तल की मांग भरते दिख रहे हैं. वीडियो में दोनों बिग बॉस के घर के गार्डन एरिया में खड़े नजर आ रहे हैं. ऐसे में पहली नजर में ऐसा ही लग रहा है कि तान्या मित्तल और अमाल मलिक की शादी हो गई है. लेकिन, यह वीडियो फेक है.

AI से बना है तान्या-अमाल की शादी का वीडियो

ये भी पढ़ें: Indigo Flight Delay: इंडिगो फ्लाइट कैंसिल के बाद सेलिब्रिटीज की जेब खाली, 1-2 नहीं, 4/5 लाख में खरीदा टिकट

तान्या मित्तल और अमाल मलिक की शादी का वायरल हो रहा वीडियो पूरी तरह से फेक है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया है. बता दें, तान्या और अमाल की शादी का यह वीडियो इंस्टाग्राम फैन पेज अनकट बिग बॉस ने शेयर किया है. वीडियो सोशल मीडिया पर आने के साथ ही वायरल हो गया है और लोग तरह-तरह के रिएक्शन्स भी दे रहे हैं. एक ने लिखा, सच बोलो ये AI है ना. दूसरे ने लिखा, शो से बाहर आने के बाद अमाल केस फाइल करेंगे.

बता दें, अमाल मलिक और तान्या मित्तल की शुरुआत में करीबी दोस्ती देखने को मिली थी. इतना ही नहीं, इसे लव एंगल भी देने की कोशिश की गई थी. हालांकि, अमाल और तान्या की बनी नहीं है.

ये भी पढ़ें: Bigg Boss 19: गौरव खन्ना के सपोर्ट में उतरी ये चर्चित एक्ट्रेस, कहा- जीतेंगे तो आप ही…!