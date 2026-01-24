Home > मनोरंजन > Bigg boss > ‘इधर-उधर घसीटना बंद करो’, बिग बॉस 19 फेम नेहल चुडासमा ने ट्रोलर्स को लगाई फटकार; अब इस शो में लगाएंगी आग

Bigg Boss 19 Fame Nehal Chudasama: बिग बॉस 19 फेम नेहल चुडासमा ने हाल ही में ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है. उन्होंने ट्रोलर्स को फटकार लगाते हुए एक लंबा नोट शेयर किया. उन्होंने अपने पुराने ट्विटर हैंडल पर कमेंट्स का जवाब दिया.

By: Preeti Rajput | Published: January 24, 2026 3:11:22 PM IST

Bigg Boss 19 Fame Nehal Chudasama: बिग बॉस 19 में अपनी जर्नी से फैंस का ध्यान खींचने वाली नेहल चुडासमा ने हाल ही में ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है. उन्होंने ट्रोलर्स को फटकार लगाते हुए एक लंबा नोट शेयर किया. उन्होंने अपने पुराने ट्विटर हैंडल पर कमेंट्स का जवाब दिया. रियलिटी शो स्टार ने फैंस से कहा कि “वे उन्हें किसी और के साथ न घसीटें या शिप न करें.”

ट्रोलर्स को लगाई फटकार 

नेहल ने एक लंबा नोट शेयर किया जिसमें उन दर्शकों से अपनी निराशा जताई जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह सोशल मीडिया पर जो कुछ भी पोस्ट कर रही हैं उसका किसी भी चीज या किसी से कोई लेना-देना नहीं है. पोस्ट में लिखा था, “अपनी जिंदगी जियो!!! बिग बॉस मेरे लिए बहुत पहले खत्म हो चुका है. शो के बाहर मेरी जिंदगी खूबसूरत है, असल में, करने के लिए बेहतर चीजें और बहुत बेहतर कनेक्शन हैं. मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बिना वजह रोते और शिकायत करते हैं.”

नेहल ने शेयर किया पोस्ट 

उन्होंने आगे कहा, “मैं अपने सोशल मीडिया पर जो कुछ भी पोस्ट करती हूं, वह शो के किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं होना चाहिए. मुझे बहुत से लोगों से डील करना पडता है, और मेरी जिंदगी ‘रियलिटी शो’ के इन 5-6 लोगों के इर्द-गिर्द नहीं घूमती है.” बडे हो जाओ और, भगवान के लिए, मुझे इधर-उधर घसीटना और शिपिंग करना बंद करो; यह सच में जरूरी नहीं है!”

यूजर्स ने शेयर की राय 

फैंस ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर की. एक यूजर ने लिखा, “मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, नेहल.मुझे नहीं पता कि लोग क्यों भूल जाते हैं कि तुम उस शो में कितनी एंटरटेनर थीं. ये लोग सोशल मीडिया पर तुम्हारी हर पोस्ट को तुम्हारे खिलाफ कर देंगे. इनसे दूर रहना और अपनी तरह पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना बेहतर है.” एक और यूजर ने कहा, “नेहल, तुम 100% सही हो. तुम्हें किसी को मनाने या अपना समय देने की जरूरत नहीं है. अपनी असली जिंदगी जियो, बिना किसी जबरदस्ती के शिप्स या ड्रामा के अपनी शांति और कनेक्शन का आनंद लो.” 

इस शो में नजर आएंगी नेहल 

बता दें कि नेहल आने वाले रियलिटी शो द 50 में दिल जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने इससे पहले बिग बॉस 19 में फैंस का मनोरंजन किया था.

