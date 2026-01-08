Tanya Mittal: बकलावा विवाद के बाद कर दिया एक और कांड! दुबई में तान्या मित्तल की वीडियो ने मचाया बवाल

Tanya Mittal Dubai Tour: तान्या मित्तल ने ‘बिग बॉस 19′ में कई ऐसे बयान दिए, जिनकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर अच्छी खासी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था. दरअसल, उन्होंने एक बार शो में कहा था कि वो बकलावा खाने के लिए दुबई जाती हैं. इस कमेंट के बाद से वो खूब ट्रोल हुई हैं. वहीँ अब, तान्या मित्तल ‘बिग बॉस 19′ के दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ दुबई में दिखीं. उन्होंने वहां एक रीयूनियन पार्टी की. तान्या मित्तल ने दुबई से कई वीडियो पोस्ट किए, साथ ही कुछ खास कैप्शन भी लिखे, जिनकी वजह से अब उन्हें फिर से ट्रोल किया जा रहा है. जानिए कि इस इन्फ्लुएंसर को सोशल मीडिया पर आखिर किस बात के लिए दुबारा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है.

तान्या ने फिर चमकाई दौलत

तान्या मित्तल ने दुबई से जो वीडियो पोस्ट किए हैं, उनमें वो एक लग्ज़री और महंगी कार में बैठी नज़र आ रही हैं. एक वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “इलाका भले ही तुम्हारा हो, लेकिन असर हमारा होगा.” उन्होंने एक और वीडियो “जय श्री राम दुबई” कैप्शन के साथ पोस्ट किया. तान्या मित्तल के फैंस को ये वीडियो पसंद आए, लेकिन इनकी वजह से वो ट्रोलर्स का निशाना भी बन गईं.

ट्रोलर्स ने तान्या को फिर किया ट्रोल

ट्रोलर्स ने तान्या मित्तल के वीडियो और उनकी अमीरी दिखाने पर कमेंट किए हैं. एक यूज़र ने लिखा, “तुम्हारे बकलावा खाते हुए रील का इंतज़ार है.” दूसरे यूज़र ने कमेंट किया, “ये सभी कंगाल इन्फ्लुएंसर, ये सब किराए का सामान है.” इसी तरह, एक और यूज़र ने तान्या पर ताना मारते हुए लिखा, “बॉडीगार्ड कहाँ हैं? उसे तो कार का दरवाज़ा भी खुद ही खोलना पड़ता है.” तान्या मित्तल ने पहले बिग बॉस 19 में दावा किया था कि उनके आस-पास कई बॉडीगार्ड रहते हैं, इस बयान के लिए उन्हें पहले भी ट्रोल किया जा चुका है.

तान्या मित्तल+ बकलावा+ दुबई इसपर खूब चर्चा हुआ. क्योंकि तान्या ने बिग बॉस में पहुंच कहा था कि वे बकलावा खाने दुबई जाती है. अब तान्या ने दुबई पहुंच लक्जरी कार में बैठ ये रील बनाई है, क्योंकि तान्या को भी शायद लगा होगा कि लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं. pic.twitter.com/BlIRBNxIti — Priya singh (@priyarajputlive) January 7, 2026





