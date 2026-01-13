Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Tauba Tauba! ‘मुझे अंधेरे में रखा गया…’ शादीशुदा करण औजला पर कनाडाई एक्ट्रेस ने लगाया गंभीर आरोप, अब मचेगा बवाल!

करण औजला की 'सीक्रेट लाइफ' का हुआ पर्दाफाश? एक विदेशी एक्ट्रेस के गंभीर आरोपों ने हिला दी पंजाबी इंडस्ट्री. क्या है इस 'प्राइवेट रिलेशनशिप' का पूरा सच?

By: Shivani Singh | Published: January 13, 2026 9:07:19 PM IST

तौबा तौबा’, ‘फॉर ए रीज़न’, ‘बॉयफ्रेंड’ और ‘सॉफ्टली’ जैसे गानों के लिए मशहूर पंजाबी सिंगर करण औजला एक बड़े विवाद में घिर गए हैं. इंस्टाग्राम पर msgorimusic के नाम से मशहूर कनाडा की एक राइटर, रैपर और एक्ट्रेस ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. उनका दावा है कि वे दोनों एक “प्राइवेट रिलेशनशिप” में थे और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि करण पहले से शादीशुदा हैं.

गौरतलब है कि करण औजला (जसकरण सिंह औजला) ने साल 2023 में मैक्सिको में अपनी बचपन की दोस्त पलक औजला से शादी की थी. वे दोनों पिछले एक दशक से अधिक समय से रिलेशनशिप में थे.

क्या हैं मुख्य आरोप?

कनाडाई कलाकार, जो रैप जोड़ी ‘Nyx और Nym’ का हिस्सा हैं, ने रेडिट पर साझा किए गए एक बयान में कहा कि वह करण के साथ रिश्ते में थीं, लेकिन उन्हें करण की शादी के बारे में नहीं बताया गया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विवाद सामने आने के बाद उन्हें चुप कराने और सार्वजनिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की गई. यही नहीं उनके मुताबिक, औजला की टीम ने एक भारतीय इन्फ्लुएंसर के जरिए उनके बारे में गलत खबरें फैलवाईं जिसके बाद उन्होंने दावा किया है कि इस मामले की जांच कनाडा और अमेरिका की पुलिस कर रही है.

“मैं अपनी कहानी खुद सुनाऊंगी”

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक्ट्रेस ने लिखा कि वह अब और चुप नहीं रहेंगी. उन्होंने कहा “बहुत सी महिलाओं को मैनिपुलेट किया गया और उनकी कहानियों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया ताकि दूसरे लोग अपनी जिम्मेदारी से बच सकें. मैं अब इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी. यह उन सभी महिलाओं के लिए है जिन्हें खुद को छोटा समझना सिखाया गया है. आपको सच बोलने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है.”

उन्होंने यह भी बताया कि एक बड़ा अमेरिकी मीडिया आउटलेट जल्द ही उनका इंटरव्यू लेने वाला है, जहाँ वह अपनी पूरी बात विस्तार से रखेंगी. उनके अनुसार, भारत की कई मशहूर हस्तियों ने भी उन्हें निजी तौर पर मैसेज कर उनका समर्थन किया है.

