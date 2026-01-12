Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > कौन हैं नदीम कुरैशी, जिसे माही विज और जय भानुशाली की बेटी बोलती है ‘अब्बा’, ट्रोल होने पर एक्ट्रेस ने किस पर फेंका ‘थूक’

कौन हैं नदीम कुरैशी, जिसे माही विज और जय भानुशाली की बेटी बोलती है ‘अब्बा’, ट्रोल होने पर एक्ट्रेस ने किस पर फेंका ‘थूक’

जय भानुशाली से तलाक के बीच माही विज की एक पोस्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. आखिर कौन हैं नदीम कुरैशी जिन्हें जय भानुशाली और माही विज की बेटी तारा 'अब्बा' कहती हैं? जानिए पूरी सच्चाई.

January 12, 2026

Who is Nadeem Qureshi: टीवी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों सुर्खियों में हैं. हाल ही में, उन्होंने और जय भानुशाली ने अपनी 15 साल की शादी खत्म करने का फैसला किया. इस कपल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के ज़रिए अपने अलग होने की घोषणा की. हालांकि, माही एक बार फिर खबरों में हैं, लेकिन अपने तलाक की वजह से नहीं, बल्कि अपनी हालिया सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से। उन्होंने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया जिसने सबका ध्यान खींचा, जिसमें उनके करीबी दोस्त नदीम कुरैशी के साथ एक फोटो थी.

माही विज और जय भानुशाली ने 4 जनवरी को अलग होने का फैसला किया. इसके तुरंत बाद, माही ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने दोस्त नदीम कुरैशी को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में, उन्होंने नदीम को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया. एक्ट्रेस ने यह भी लिखा, “मैं तुमसे प्यार करती हूं, नदीम – सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि इसलिए कि तुम मुझे कैसा महसूस कराते हो, तुम मेरे साथ कैसे खड़े रहते हो, तुम मेरा दिल हो, मेरा घर हो, मेरा परिवार हो.”

नदीम कुरैशी कौन हैं?

नदीम नदज (नदीम कुरैशी) एक मीडिया प्रोफेशनल और प्रोड्यूसर हैं. वह सलमान खान की टेलीविज़न प्रोडक्शन कंपनी, SK TV के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर भी हैं, जो एक्टर के टीवी और डिजिटल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं. इस बैनर के तहत, उन्होंने द कपिल शर्मा शो के प्रोडक्शन सहित बड़े प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाई है. नदीम को सलमान खान फिल्म्स (SKF) के CEO के तौर पर भी जाना जाता है, जो सलमान खान के बिज़नेस इंटरेस्ट को मैनेज करते हैं.

जब नदीम का नाम उनसे जोड़ा गया, तो माही विज ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी.

सोशल मीडिया पर कमेंट्स देखकर माही बहुत परेशान हुईं और उन्होंने बेबुनियाद टिप्पणियों को रोकने के लिए कड़ा जवाब देने का फैसला किया. माही ने कहा, “नदीम, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और हमेशा मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहेगा. वह… मैं छह साल से उसके बारे में पोस्ट कर रही हूँ। और छह साल से तारा उसे अब्बा कह रही है. यह जय और मेरा मिलकर लिया गया फैसला था कि वह उसे अब्बा कहेगी. आपने उस ‘अब्बा’ शब्द को इतना सस्ता, इतना गंदा बना दिया है. एक इंसान किसी मुश्किल दौर से गुज़र रहा है. क्या आप लोगों को कर्म का डर नहीं लगता?”

मीडिया को माही ने बोला ‘थू’

इतना ही नहीं माही विज यहीं नहीं रुकी उन्होंने मीडिया को आड़े हाथ लेते हुए कहा  “हमलोग (जय भानुशाली और माही) अच्छे से तालाक ले लिए तो ये चीजें आपको हजम नहीं हुईं आपलोगों को हमेशा मसाला चाहिए, आप जैसे लोगों पर थू है”

