Jacqueline Fernandez की बोल्डनेस ने उड़ाई फैंस की नींद, ये 7 ‘हॉट ग्लैम’ लुक्स देखकर रह जाएंगे दंग!

जैकलिन फर्नांडीज अपने फैशन को बखूबी समझती हैं और हमेशा एक स्टाइल स्टेटमेंट बनाने में कामयाब रहती हैं, खासकर जब बात उनके ‘हॉट ग्लैम’ लुक्स की हो. फिल्मों के गानों में उनके फिट्स से लेकर रेड कार्पेट और इवेंट्स में उनके आउटफिट्स तक, हर चीज़ में एक ऐसा ‘ऊम्फ फैक्टर’ होता है जो तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है.

आज हम जैकलिन के कुछ ऐसे फैशन लुक्स पर नज़र डालेंगे जो बोल्ड होने के साथ-साथ हाई-फैशन भी हैं। सोशल मीडिया पर अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग के साथ, जैकलिन अक्सर ऐसे बोल्ड लुक्स शेयर करती हैं जो सुर्खियां बटोरते हैं. आइए उनके सबसे ग्लैमरस और बोल्ड लुक्स पर एक नज़र डालते हैं:

1. ब्लैक ड्रेस में जलवा

ब्लैक ड्रेस, प्लंजिंग नेकलाइन और स्ट्रक्चर्ड स्लीव्स से ज्यादा बोल्ड और हॉट कुछ भी नहीं हो सकता. जैकलिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिल्कुल ऐसा ही आउटफिट चुना. उन्होंने अपने लुक को ब्लैक स्टॉकिंग्स के साथ पूरा किया, जिसने पूरे अवतार को बेहतरीन बना दिया. हीरे के झुमके, लाल लिपस्टिक और मेसी बन के साथ उनका यह ‘मिनिमल बोल्ड’ लुक पूरी तरह से ‘हॉट गर्ल वाइब्स’ दे रहा था.

2. ऑल-ओवर नेटेड आउटफिट

जब हॉट ग्लैमर की बात आती है, तो नेटेड या लेसी (जालीदार) आउटफिट सबसे ऊपर होते हैं. जैकलिन ने एक ऐसा ही ओवरऑल नेटेड आउटफिट पहना, जिसे पॉइंटेड शूज ने 11/10 रेटिंग वाला लुक बना दिया. उन्होंने गहनों के बजाय अपने खुले बालों और कॉन्फिडेंस से इस फिट को कैरी किया, जो साबित करता है कि बोल्ड फैशन में उनका कोई मुकाबला नहीं है.

3. थाई-हाई स्लिट का जादू

परफॉरमेंस और डांस के दौरान उनके लुक्स हमेशा प्रेरणा देने वाले होते हैं. जैकलिन ने टैसल्स वाली थाई-हाई स्लिट स्कर्ट और बेडेज़ल्ड (सजा हुआ) ब्लाउज पहनकर सबका ध्यान खींचा. इसकी गहरी नेकलाइन और शानदार डिजाइन ने इसे एक परफेक्ट ग्लैम लुक बना दिया. उनके फ्रंट फ्रिंज (बालों की लटें) ने इस लुक को और भी सेक्सी बना दिया.

4. मिड-रिब फ्लॉन्ट

लो-वेस्ट स्कर्ट और क्रॉप टॉप का कॉम्बिनेशन हमेशा हॉट लगता है. हालांकि इसमें बहुत ज्यादा स्किन शो नहीं था, फिर भी यह लुक बेहद आकर्षक था. जूड़ा, मोतियों का हार और सटल मेकअप के साथ जैकलिन ने इस स्टाइल को बखूबी निभाया.

5. सी-थ्रू वाइब्स (नेट और लेस)

जैकलिन के इंस्टाग्राम से एक और बोल्ड पिक है उनका यह सी-थ्रू लुक. इसमें सिर्फ हॉटनेस ही नहीं थी, बल्कि हाई-फैशन का भी टच था। हाथ में डियोर (Dior) बैग, नेकलाइन के पास बारीक काम और कमर के चारों ओर नेट और टैसल्स की लेयरिंग यह लुक चीख-चीख कर कह रहा था कि उन्हें पता है कि वे कितनी स्टनिंग लग रही हैं.

6. फॉर्मल लुक में ग्लैम ट्विस्ट

जैकलिन किसी भी साधारण लुक को ‘बोल्ड और ब्यूटीफुल’ बना सकती हैं. उनका यह पैंटसूट इसका बेहतरीन उदाहरण है. आकर्षक रंग के अलावा, जिस चीज़ ने सबका ध्यान खींचा, वह थी जैकेट के अंदर पहनी गई उनकी ब्रैलेट. इसकी शानदार डिटेलिंग ने एक फॉर्मल सूट को हाई-फैशन और हॉट ग्लैम में बदल दिया.

7. मेश (जालीदार) लुक

मेश लेयरिंग काफी समय से चलन में है, लेकिन जैकलिन ने इसे एक नए स्तर पर पहुँचा दिया. दस्तानों से लेकर पैरों तक फैली मेश डिटेलिंग ने इस लुक को एक अलग ही पहचान दी. उनके हेयरस्टाइल और लिप शेड के कॉम्बिनेशन ने इस लुक को और भी निखारा, जिसे उनके फैंस ने खूब पसंद किया.

तो ये थे जैकलिन फर्नांडीज के कुछ बेहतरीन ग्लैम लुक्स, जो न केवल बोल्ड हैं बल्कि फैशन के मामले में भी काफी ऊंचे दर्जे के हैं.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है. हम निजी या असत्यापित विवरणों की सटीकता का दावा नहीं करते हैं. यह सामग्री केवल सूचनात्मक और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए है.