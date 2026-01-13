Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > पंजाबी सिंगर तलविंदर सिंह को डेट कर रही हैं दिशा पटानी? वायरल वीडियो से खुल गई सारी पोल; यहां जानें क्या है इसकी सच्चाई

पंजाबी सिंगर तलविंदर सिंह को डेट कर रही हैं दिशा पटानी? वायरल वीडियो से खुल गई सारी पोल; यहां जानें क्या है इसकी सच्चाई

Disha Patani Dating Rumours: सिंगर स्टेबिन बेन और कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन की शादी का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें तलविंदर सिंह और दिशा पटानी हाथों में हाथ डालते हुए नजर आ रहे हैं.

By: Sohail Rahman | Published: January 13, 2026 6:53:18 PM IST

Disha Patani Dating Rumours: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, इस बार सुर्खियों में रहने की वजह डेटिंग की अफवाह बताई जा रही है. एक्ट्रेस और पंजाबी सिंगर तलविंदर सिंह सिद्धू हाल ही में एक साथ देखे गए और उनके पब्लिक में साथ दिखने से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा शुरू हो गई. अफवाहें तब शुरू हुईं जब दिशा सिंगर स्टेबिन बेन और कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन की शादी में उदयपुर गईं.

शादी की रस्मों की कई तस्वीरों और वीडियो में दिशा और तलविंदर को एक साथ समय बिताते देखा गया. फैंस ने उन्हें करीब चलते, बातें करते और इवेंट एंजॉय करते देखकर अंदाज़ा लगाया कि वे शायद एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.

शादी में साथ दिखने से उड़ीं अफवाहें (Rumors spread after they were seen together at a wedding)

शादी की रस्मों के दौरान दिशा और तलविंदर को अक्सर एक साथ देखा गया. फैन्स और मीडिया दोनों ही उनकी सहज बॉडी लैंग्वेज से आकर्षित हुए. इवेंट के वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं और कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी-अपनी एक्साइटमेंट और प्रतिक्रिया व्यक्त की हैं.

तलविंदर सिंह सिद्धू कौन हैं? (Who is Talwinder Singh Sidhu?)

पंजाबी सिंगर और म्यूज़िक कंपोज़र तलविंदर सिंह सिद्धू को उनके स्टेज नाम तलविंदर से ज्यादा जाना जाता है. वह पब्लिक में आने पर अक्सर अपना चेहरा ढक लेते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने के लिए जाने जाते हैं. इसके बावजूद, फैन्स ने उन्हें शादी के वायरल वीडियो में तुरंत पहचान लिया. डेटिंग की अफवाहें तब और तेज हो गईं जब शादी के बाद दिशा और तलविंदर को उदयपुर एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया. एक और वायरल वीडियो में दिशा उन्हें उनका बोर्डिंग पास देने में मदद करती हुई दिखीं, जिसे कई फैंस ने बहुत अच्छा माना. इस घटना ने अटकलों को और हवा दी.

दिशा और तलविंदर ने नहीं की पुष्टि (Disha and Talwinder have not confirmed this)

खबर लिखे जाने तक दिशा पटानी और तलविंदर सिंह सिद्धू ने डेटिंग की अफवाहों की न तो पुष्टि की है और न इन्कार किया है. दोनों ने चुप रहने और अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक की नजरों से दूर रखने का फैसला किया है. पहले दिशा के बारे में अफवाह थी कि वह एक्टर टाइगर श्रॉफ को डेट कर रही हैं, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया. फिलहाल फैन्स अंदाजा लगा रहे हैं और इस बात की भी संभावना है कि सितारे बाद में इन अफवाहों के बारे में बात करें.

