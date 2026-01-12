दिशा से लेकर मलाइका तक: इन 7 हसीनाओं ने बोल्डनेस की सारी हदें कीं पार, तस्वीरें देख छूट जाएंगे पसीने!

दिशा पटानी से लेकर मलाइका अरोड़ा तक, यहाँ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की कुछ सबसे हॉट तस्वीरें दी गई हैं, जहाँ उन्होंने ‘इफ यू हैव गॉट इट, फ्लॉन्ट इट’के मंत्र को पूरी शिद्दत से निभाया.

1. बिकिनी में दिशा पटानी

दिशा पटानी ने हमेशा फैशन के साथ हॉटनेस का तड़का लगाया है, लेकिन यह गुलाबी बिकिनी वाली तस्वीर उनके अब तक के सबसे हॉट लुक्स में से एक है. इसमें न केवल उनका फिगर परफेक्ट दिख रहा है, बल्कि उनका टोन्ड शरीर उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है. गीले बालों से लेकर ‘नो मेकअप’ लुक और कानों में छोटे झुमकों के साथ समुद्र किनारे का यह अंदाज उनके फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है.

2. बैकलेस ड्रेस में नोरा फतेही

नोरा फतेही ने इस स्ट्रैपी लेदर ड्रेस के लिए ब्रा का त्याग किया और इस लुक की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैक (पीठ) है, जो उनके कर्व्स को बखूबी उभार रही है. नोरा अपने बोल्ड आउटफिट्स के लिए जानी जाती हैं और वे हमेशा ग्लैमर और बोल्डनेस के बीच एक सही संतुलन बनाना जानती हैं. सिल्वर बैग और चमकदार हील्स के साथ उनका यह लुक वाकई काबिले तारीफ है.

3. पिंक लुक में मलाइका अरोड़ा का हॉट अंदाज

मलाइका अरोड़ा एक ऐसी बॉलीवुड दीवा हैं जिनकी तस्वीरें हमेशा सबसे हॉट फोटोज की लिस्ट में जगह बनाती हैं। यह गुलाबी और सफेद धारीदार (striped) बिकिनी भी उन्हीं में से एक है। कमर पर कवर-अप और सिर पर हैट के साथ उनका पोज़ देने का तरीका इस लुक को पूरा करता है. मलाइका ने अपने कर्व्स दिखाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और यह साबित कर दिया कि कभी-कभी सादगी भी बेहद हॉट हो सकती है.

4. खुशी कपूर की हॉट वेकेशन तस्वीरें

जाह्नवी कपूर की बहन खुशी कपूर ने भी छुट्टियों के दौरान अपनी बिकिनी तस्वीरें साझा कीं। हमें उनकी तस्वीरों की बनावट के साथ-साथ उनका कॉन्फिडेंस भी पसंद आया. उन्होंने मैचिंग बिकिनी सेट, सनग्लासेस और स्लीक बन (जूड़ा) के साथ अपना वेकेशन लुक पूरा किया. छोटी बालियां और ब्रेसलेट उनके इस अंदाज को और भी आकर्षक बना रहे थे.

5. जाह्नवी कपूर का फोटोशूट

जाह्नवी कपूर निस्संदेह आज की सबसे हॉट जेन-जी (Gen Z) हस्तियों में से एक हैं. जहाँ वे इंटरनेट पर फैशन आइकन बन चुकी हैं, वहीं उनके इस फोटोशूट ने सबका ध्यान खींचा. चाहे वह बिकिनी-स्टाइल टॉप के साथ शॉर्ट्स हों या भूरे रंग की बिकिनी जिसमें क्रिस-क्रॉस डिजाइन था, हर तस्वीर में उनकी बोल्डनेस नजर आई. उन्होंने अपने लुक को न्यूनतम (minimal) रखा ताकि उनके कपड़े खुद अपनी बात कह सकें.

6. पारदर्शी शर्ट के साथ कैटरीना कैफ की बिकिनी

ओवरसाइज्ड पारदर्शी शर्ट के साथ बिकिनी लुक से ज्यादा हॉट कुछ नहीं हो सकता, और कैटरीना कैफ इसमें लाजवाब लग रही थीं. उनकी वेकेशन की तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि उन्हें अपनी स्टाइल की बखूबी समझ है. रंगीन बिकिनी, खुले बाल, आंखों में काजल और एक पतले नेकलेस के साथ कैटरीना का यह तालमेल वाकई शानदार था.

7. अनन्या पांडे का शीयर कोर्सेट फिट

अनन्या पांडे अक्सर ग्लैमरस लुक में नजर आती हैं, लेकिन कभी-कभी उनके आउटफिट्स बेहद साहसी होते हैं. यह कोर्सेट और मेश (जालीदार) ड्रेस उन्हीं में से एक है. अगर कोर्सेट और मेश काफी नहीं थे, तो उनके हेयरस्टाइल (बैंग्स) ने इस लुक को और भी घातक बना दिया. बूट्स, थाई-हाई स्लिट स्कर्ट और मेश डिटेलिंग के साथ अनन्या का यह अंदाज एक दमदार स्टेटमेंट देता नजर आया.

अस्वीकरण (Disclaimer): यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है. हम निजी या असत्यापित विवरणों की सटीकता का दावा नहीं करते हैं। यह सामग्री केवल सूचनात्मक और मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए है.