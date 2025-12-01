Home > क्राइम > क्या सोनम, क्या मुस्कान! इन जालिम पत्नियों ने दी अपने पति को ‘जहन्नुम से भी बदतर मौत’, जानकर घबरा जाएगा मर्द समाज

Crime News: सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाले हत्याकांड राजा रघुवंशी हत्याकांड और सौरभ हत्याकांड हैं. लेकिन आज हम आपको कई ऐसे हत्याकांड के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफी हैरान कर देने वाले हैं. इन हत्याकांड को जानने के बाद शायद आप सोनम और मुस्कान को भूल जाएं.

December 1, 2025

Most Dangerous Murder Cases: जहां लोग अपना जीवनसाथी इसलिए चुनते हैं कि उनका सफर बेहतरीन हो जाए और आने वाली जिंदगी खुशहाली से भरी हो. वहीं आज के दौर में अपने हमसफर को कत्लेआम कर दिया जा रहा है. जी हां अपराध की इस दुनिया में आपने कई ऐसे मामले सुने होंगे जिसमे पत्नियां अपने पतियों की बेरहमी से ह्त्या कर देती हैं. इस बीच सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाले हत्याकांड राजा रघुवंशी हत्याकांड और सौरभ हत्याकांड हैं. लेकिन आज हम आपको कई ऐसे हत्याकांड के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफी हैरान कर देने वाले हैं. इन हत्याकांड को जानने के बाद शायद आप सोनम और मुस्कान को भूल जाएं. 

टाइल्स के नीचे छिपाई पति की लाश 

वैसे तो अपने दृश्यम बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म देखी होगी. कुछ इस ही अंदाज में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया. दरअसल, यहां पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और उसके शव को अपने घर के अंदर दफना दिया. दरअसल, ये मामला मुंबई का है. जहां 35 साल का विजय चव्हाण, 15 दिनों से लापता था. वो अपनी पत्नी (कोमल चव्हाण) के साथ मुंबई से करीब 70 किलोमीटर दूर नालासोपारा ईस्ट के गडगापाड़ा इलाके में रहता था. हुआ कुछ यूं कि सोमवार सुबह, विजय के भाई, जो उसे ढूंढ रहे थे, उसके घर गए. वहां, उन्होंने देखा कि फर्श की कुछ टाइलें बाकी टाइलों के रंग से मेल नहीं खा रही थीं. शक होने पर, उन्होंने बेमेल टाइलें हटा दीं, तो देखा कि उनके नीचे एक बनियान दबी हुई थी और बदबू आ रही थी. उन्होंने तुरंत पुलिस को बताया. उनका सबसे बुरा डर सच साबित हुआ: पुलिस को उनके भाई की बॉडी टाइलों के नीचे दबी हुई मिली. पुलिस को शक था कि विजय चव्हाण की हत्या कोमल ने की है, जो दो दिनों से लापता थी, और उसका एक पड़ोसी मोनू भी था. कहा जाता है कि दोनों के बीच शारीरिक शंबंध था.

जिंदा जलाया पति

इस मामले में तो हद ही हो गई! दरअसल, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले सनी ने अपनी पत्नी को दूसरे आदमी से फ़ोन पर बात करने से रोककर एक मामूली बदतमीज़ी की. लेकिन यही काम उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुर्म बन गया. सनी के भाई रविंद्र का दावा है कि उसकी पत्नी अंकिता का अयूब नाम के एक युवक के साथ अफ़ेयर चल रहा था. सनी ने कई बार अपनी पत्नी को फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ लिया, और फिर दोनों में झगड़ा होने लगा. लड़ाई के बाद अंकिता दोघट थाना इलाके के गढ़ी कांगरान गांव में अपनी मां के घर लौट आई. लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया. 

असल में, 22 जुलाई को सनी रामल्लाह इलाके के कंडारा गांव से हरिद्वार की कांवड़ यात्रा के लिए निकला था. लेकिन दोघट इलाके में कांवड़ रूट पर कोई और उसका इंतज़ार कर रहा था. उसके परिवार के मुताबिक, सनी को उसकी पत्नी अंकिता, उसकी सास, अंकिता के चाचा और उसके प्रेमी अय्यूब ने ज़बरदस्ती किडनैप कर लिया. फिर, अंकिता समेत सबके सामने अय्यूब ने सनी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी.

मास्टरमाइंड पत्नी ने दी दर्दनाक मौत 

वहीं अब जो हत्याकांड हम बताने जा रहे हैं उस हत्याकांड को सुनने के बाद आपको लगेगा कि महिला ने कितने ठंडे दिमाग से अपने पति की हत्या की साजिश रची है. तेलंगाना के करीमनगर में एक चौंकाने वाला मर्डर सामने आया है. एक महिला ने अपने लवर और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी. मर्डर इतनी बेरहमी से प्लान किया गया था कि महिला ने इसके लिए YouTube का भी इस्तेमाल किया. मरने वाले की पहचान संपत के तौर पर हुई है, जो लाइब्रेरी में सफाई करता था. वह शराबी था और नशे में अक्सर अपनी पत्नी रमादेवी से झगड़ा करता था. परिवार में दो बच्चे हैं, जिनका खर्च रमादेवी अपनी कैंडी की दुकान से उठाती थी. दुकान पर ही रमादेवी की मुलाकात 50 साल के कर्रे राजय्या से हुई. इसके बाद उनके बीच नाजायज़ रिश्ता बन गया.

अपने पति से छुटकारा पाने के इरादे से, उसने YouTube पर सर्च किया और एक वीडियो मिला जिसमें बताया गया था कि किसी के कान में कीटनाशक डालकर उसे कैसे मारा जाए. रमादेवी ने यह डरावना प्लान अपने प्रेमी राजय्या के साथ शेयर किया. दोनों ने मिलकर एक मर्डर का प्लान बनाया. मर्डर वाली रात, राजय्या और उसके दोस्त श्रीनिवास ने शराब पीने के बहाने संपत को बोम्मक्कल ओवरपास पर बहलाया. जैसे ही संपत नशे में ज़मीन पर गिरा, राजय्या ने उसके कान में कीटनाशक डाल दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई. मर्डर के बाद, राजय्या ने रमादेवी को फ़ोन करके बताया कि मर्डर हो गया है.

