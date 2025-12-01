Home > देश > दिल्ली ब्लास्ट के बाद होने वाला था बड़ा कांड! 3 आतंकी हुए गिरफ्तार, नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही पूरा देश सहमा हुआ है. वहीं एक बार फिर जांच के दौरान कुछ ऐसा हाथ लगा जो हैरान कर देने वाला था.

By: Heena Khan | Published: December 1, 2025 8:13:02 AM IST

Terror Atttack: दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही पूरा देश सहमा हुआ है. वहीं एक बार फिर जांच के दौरान कुछ ऐसा हाथ लगा जो हैरान कर देने वाला था. दरअसल, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाकिस्तान बेस्ड ISI सपोर्टेड गैंगस्टर से टेररिस्ट बने शहजाद भट्टी और उसके साथियों के चलाए जा रहे एक इंटरनेशनल और इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. दरअसल, उन्होंने मंगलवार को गुरदासपुर सिटी पुलिस स्टेशन के बाहर हुए ग्रेनेड अटैक में शामिल तीन टेररिस्ट को गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार हुए 3 आतंकी 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के दरिया से 19 साल के विकास प्रजापति उर्फ ​​बेटू को गिरफ्तार किया है, उसके बाद शनिवार (29 नवंबर) को पंजाब के फिरोजपुर से 19 साल के हरगुनप्रीत सिंह उर्फ ​​गुरकरणप्रीत सिंह को और रविवार सुबह उत्तर प्रदेश के बिजनौर से 22 साल के आसिफ उर्फ ​​अरिश को दबोचा है. 

पल रहा था एक और आतंकी मॉड्यूल 

इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि आतंकियों के पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. आतंकी के मोबाइल फोन से शहजाद भट्टी और उसके विदेश में मौजूद नेटवर्क के साथ कई सोशल मीडिया चैट और हमले से जुड़े वीडियो भी मिले हैं. इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर प्रमोद कुशवाह ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी है कि स्पेशल सेल की ईस्टर्न रेंज की टीम पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी पर सीक्रेट तरीके से नज़र रख रही थी, जो भारत में आतंकी गतिविधियों की प्लानिंग कर रहा था. निगरानी के दौरान, पुलिस को इस बात की भी जानकारी मिली कि हथियार तस्करी के एक मामले में वॉन्टेड विकास प्रजापति उर्फ ​​बेटू, भट्टी के संपर्क में था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए उससे बातचीत करता था. उसकी लोकेशन पंजाब के गुरदासपुर में मिली, और फिर उसे दिल्ली की ओर जाते हुए ट्रैक किया गया.

Tags: Delhi blastLal quila BlastPakistan terroristterror attack
