Home > विदेश > Pakistan Attack: रातों-रात तबाह हुआ पाकिस्तान! एक के बाद एक 7 बड़े धमाके; आखिर किसने दे डाली गहरी चोट?

Pakistan Attack: पाकिस्तान में रातों रात एक के बाद एक लगातार धमाके हुए हैं. दरअसल, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत एक बार फिर दहल उठा है। जानकारी के मुताबिक सिर्फ़ 24 घंटे में एक के बाद एक सात धमाके हुए,

By: Heena Khan | Last Updated: December 1, 2025 8:56:07 AM IST

pakistan terror attack
pakistan terror attack


Pakistan Suicide Attack: पाकिस्तान में रातों रात एक के बाद एक लगातार धमाके हुए हैं. दरअसल, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत एक बार फिर दहल उठा है। जानकारी के मुताबिक सिर्फ़ 24 घंटे में एक के बाद एक सात धमाके हुए, जिससे राजधानी क्वेटा से लेकर डेरा मुराद जमाली तक हिल गया है। हैरान कर देने वाली बात ये है कि मिलिटेंट्स ने लगभग एक ही समय में पुलिस, एंटी-टेरर यूनिट्स, रेलवे और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को निशाना बनाया।

एक के बाद एक धमाके 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहला हमला क्वेटा में एक पुलिस चेकपॉइंट पर हुआ, बताया जा रहा है कि यहां संदिग्ध मिलिटेंट्स ने एक ग्रेनेड फेंका। इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाती, एक काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) की गाड़ी के पास एक IED ब्लास्ट हो गया। शाम तक, क्वेटा में तीन धमाके एक के बाद एक हुए।

दहल उठा क्वेटा स्टेशन

SSP आसिफ खान का कहना है कि, मिलिटेंट्स ने लोहार कहरेज़ के पास रेलवे लाइन को उड़ा दिया, यह वही ट्रैक है जो क्वेटा को बाकी पाकिस्तान से जोड़ता है। IED ब्लास्ट ठीक उसी समय हुआ जब एक ट्रेन क्वेटा स्टेशन पर पहुँचने वाली थी। ट्रैक टूट गया, जिससे सभी रेल सर्विस रोकनी पड़ीं। कुछ ही मिनटों में, क्वेटा में अफरा-तफरी मच गई, हालाँकि किसी के मरने की खबर नहीं है।

Tags: Delhi blastpakistan blastpakistan terror attack
