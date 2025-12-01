Mumbai Pollution: दिल्ली के बाद मुंबई की हवा हुई जहरीली, GRAP-4 लागू

Mumbai GRAP-4: जहां दिल्ली में प्रदूषण ने लोगों को तंग कर रखा है वहीं मुंबई में भी अब प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है., जिसके चलते मुंबई नगर निगम के अधिकारियों ने ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP 4) के तहत पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि राजधानी के कई इलाकों में हवा की क्वालिटी “बहुत खराब” और “गंभीर” लेवल से ज़्यादा हो गई है.

इन इलाकों में लागू हुआ GRAP-4

जिन इलाकों में GRAP-4 के तहत पाबंदियां लगाई गई हैं, उनमें मझगांव, देवनार, मलाड, बोरीवली ईस्ट, चकला-अंधेरी ईस्ट, नेवी नगर, पवई और मुलुंड शामिल हैं.आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई की सिविक बॉडी, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इन इलाकों में कंस्ट्रक्शन और धूल उड़ाने वाली एक्टिविटीज़ रोक दी हैं, और दर्जनों कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नज़र रखी जा रही है. 50 से ज़्यादा साइट्स के लिए काम रोकने के नोटिस जारी किए गए हैं.

इंडस्ट्रीज़ को दी चेतावनी

बेकरी और मार्बल कटिंग यूनिट्स जैसी छोटी इंडस्ट्रीज़ को साफ़ तरीके अपनाने या सज़ा का सामना करने के लिए कहा गया है. नगर निगम अधिकारियों ने प्रदूषण कंट्रोल के उपाय लागू करने और एमिशन पर नज़र रखने के लिए हर ज़िले में मोबाइल टीमें तैनात की हैं. इन टीमों में इंजीनियर, पुलिस अधिकारी और GPS वाली गाड़ियां शामिल हैं. वहीं दिल्ली के बाद अब मुंबई के लोग प्रदूषण से परेशान हैं. वहीं अब मुंबई में भी दिल्ली की तरह प्रशासन और सरकार दोनों ही अलर्ट हो गई हैं.

रोका गया कंस्ट्रकशन

मुंबई में बढ़ते एयर पॉल्यूशन की वजह से ग्रेप एक्ट IV लागू कर दिया गया है. शहर में कंस्ट्रक्शन और तोड़-फोड़ का काम रोक दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है.