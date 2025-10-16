BSF GD Constable भर्ती 2025: सैंकड़ों पदों पर आवेदन आज से शुरू, यहां जानें सभी जरुरी जानकारी

BSF recruitment 2025: अगर आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो आपके लिए एक नई भर्ती उपलब्ध है. सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने खिलाड़ियों के लिए GD कांस्टेबलों की भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू हो गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 4 नवंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. खेल पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरी पाने का यह एक शानदार अवसर है.

BSF GD कांस्टेबल के लिए पात्रता?

पात्रता: आवेदन करने के लिए, उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए. इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों के पास राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में पदक जीतने सहित विशेष खेल योग्यताएँ होनी चाहिए. आप आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में इन पात्रता मानदंडों की जाँच कर सकते हैं.

आयु सीमा: आवेदकों की आयु 1 अगस्त, 2025 तक कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष होनी चाहिए। हालाँकि, आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी.

सभी जरुरी जानकारी

भर्ती निकाय-बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF)

पद का नाम-कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी (GD) स्पोर्ट्स कोटा

पदों की संख्या-391

ऑफिशियल वेबसाइट-rectt.bsf.gov.in

आवेदन शुरू होने की तारीख-16 अक्टूबर 2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि-4 नवंबर 2025

शैक्षिक योग्यता-10वीं पास+ खेल योग्यता

आयुसीमा -18-23 वर्ष, आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट

हाइट-पुरुष 170 सेमी, महिला 157 सेमी

सैलरी-स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत जीडी कॉन्स्टेबल के पद पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल-03 के मुताबिक 21700-69100 रुपये प्रति माह तक सैलरी और अन्य भत्ते भी मिलेंगे.

आवेदन कैसे करें?

आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए, उम्मीदवारों को BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.qov.in पर जाना होगा.

भर्ती अनुभाग में संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें.

यदि आप वेबसाइट पर नए हैं, तो पहले पंजीकरण करें और एक पंजीकरण संख्या और पासवर्ड जनरेट करें.

अब लॉग इन करें और आवश्यक विवरण भरें. पिता का नाम, जन्मतिथि, पासवर्ड, पता, श्रेणी और शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारी दर्ज करें.

सही आकार में स्कैन की गई तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म का अंतिम प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रखें.

अनारक्षित और ओबीसी उम्मीदवारों को ₹159 का आवेदन शुल्क देना होगा। एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है. इस भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

